Nirvana: quali sono le canzoni preferite di Courtney Love scritte da Kurt Cobain? Scoprilo qui

Su Instagram Courtney Love è tornata a parlare di Kurt Cobain e per la prima volta ha detto quali sono le sue canzoni preferite dei Nirvana. La vedova del frontman all’epoca trascorse molto tempo in compagnia della band: la seguiva durante i tour per stare accanto al marito e quindi l’elenco dei brani che ama di più sembra ripercorrere non solo la sua storia d’amore con Kurt, ma anche la storia del gruppo icona del grunge.

La prima canzone nominata da Courtney Love è Heart Shaped Box, contenuta nell’album In Utero del 1993. La cantante delle Hole provò a metterci le mani quando sentì per la prima volta Cobain mentre provava il riff di chitarra del brano. “Avevamo questo enorme ripostiglio – raccontò Courtney in un’intervista del 1994 per Rolling Stone – lo sentii mentre lavorava a Heart Shaped Box lì dentro. La compose in cinque minuti. Bussai alla porta e lui mi chiese ‘Cosa c’è?’. Io riposi ‘Hai bisogno di quel riff?’. Lui mi disse ‘F*****o!’ e sbatté la porta”.

In tempi recenti, Lana Del Rey ha realizzato una cover di questa canzone. Courtney Love le ha così ricordato le origini del brano in un tweet: “Lo sai che questa canzone parla della mia vagina, vero? ‘Tira giù il tuo cordone ombelicale così che io possa scalarlo per tornare indietro’ – le ha scritto, citando un verso del brano – Questo è uno dei versi che parlano della mia vagina ai quali io ho contribuito. Quindi – ha concluso con una provocazione - la prossima volta che canti questa canzone, penserai alla mia vagina?”.

Nella playlist delle canzoni dei Nirvana che Courtney Love ama di più ci sono poi Serve the Servants e Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle, altri due brani contenuti nell’album In Utero.

L’ultima canzone citata da Courtney Love tra le sue preferite è In Bloom, hit dell’album Nevermind. Kurt Cobain compose questo brano per prendere in giro i fan del pop che i Nirvana stavano conquistando; attraverso una potente melodia grunge, il frontman cercò così di veicolare un messaggio ben preciso al suo pubblico. Il pezzo in questione è ancora oggi uno dei più famosi e dei più amati dei Nirvana.