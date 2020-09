I Metallica hanno donato 250.000 dollari per aiutare i soccorsi e la popolazione colpita dagli incendi in California

I Metallica hanno deciso di donare 250.000 dollari per aiutare i soccorsi, i volontari e la popolazione colpita dai devastanti incendi che stanno devastando la Clifornia e la costa occidentale degli Stati Uniti.

La generosa somma è arrivata tramite la fondazione All Within My Hands della band, che ha donato grandi somme di denaro per diversi scopi a molte associazioni di volontariato e fondazioni no profit fin dalla fondazione nel 2017.

Wildfires have become an unwelcome benchmark in California & now they're extending across the entire west coast. #AWMH is donating a sum of $250k to 5 funds on the front line of this crisis. Visit https://t.co/QZBPyfXzDe to learn more. #MetallicaGivesBack Noah Berger, AP Photo pic.twitter.com/rMEGinDrJ7 — All Within My Hands Foundation (@AWMHFoundation) September 28, 2020

"Gli incendi sono disgraziatamente diventati una crudele piaga annuale in California, e quest'anno li abbiamo visti tragicamente estendersi su tutta la costa occidentale del nostro Paese. Questo è il quarto anno consecutivo, dalla fondazione della nostra associazione, che All Within My Hands si è messa in moto per sostenere i soccorsi per fronteggiare gli incendi: i servizi locali sono la componente fondamentale della nostra missione.

Quest'anno doneremo 250.000 dollari a cinque organizzazioni in prima linea per fronteggiare questa crisi ambientale che si è fatta strada nelle vite e nelle case di troppe persone. Le organizzazioni includono il Wildfire Relief Fund della California Community Foundation, il Wildfire Relief and Recovery Fund della Oregon Community Foundation, il Fondo antincendio della contea di Santa Cruz della Community Foundation, il Fondo per il soccorso e il recupero contro gli incendi della North Valley Community Foundation e la Community Foundation of North Central Washington NCW Fire Relief Fund.

Vorremmo esortare ognuno di voi a unirsi a noi per aiutare tutti coloro che hanno bisogno e i nostri soccorritori in ogni modo possibile donando denaro, cibo non deperibile, vestiti e altre forniture, o dedicando il vostro tempo a fare volontariato o fornire alloggi sicuri e temporanei. Ogni piccola cosa sarà d'aiuto".