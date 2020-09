Joaquin Phoenix è diventato papà: il bambino si chiama River in omaggio al fratello scomparso

Joaquin Phoenix è diventato papà! Il grande attore Premio Oscar e la compagna Rooney Mara sono diventati genitori del loro primo figlio.

Niente social o agenzie stampa come di consueto per il grande attore, ad annunciare il lieto evento è stato il regista Viktor Kossakovsky durante il Zurich Film Festival presentando un documentario prodotto dallo stesso Phoenix: "Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può essere qui per promuovere il documentario".

Il nome del piccolo sarebbe River, in omaggio al fratello di Joaquin, River Phoenix, scomparso nel 1993 per un'overdose a soli 23 anni.

Nessuna conferma sulla data di nascita del piccolo River che, secondo alcuni media americani, sarebbe avvenuta lo scorso 25 settembre.

Joaquin era molto legato al fratello River, in un'intervista recentemente rilasciata durante il programma di Anderson Cooper "60 Minuti" ha dichiarato: "E' come se in ogni film che ho fatto ci sia stata una connessione con River in qualche modo. E penso che tutti abbiamo sentito la sua presenza e guida nelle nostre vite in molti modi...".

Già durante il suo discorso di ringraziamento per l’Oscar come Miglior attore, ricevuto per la sua grandiosa interpretazione nel film “Joker”, Joaquin Phoenix ha citato le parole di una canzone scritta dal fratello River: “Run to the rescue with love and peace will follow”.