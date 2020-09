Bruce Springsteen: da Bob Dylan ad Elvis, ecco quali sono le canzoni preferite di sempre dal Boss

Da molti anni alla BBC Radio 4 va in onda un programma dal titolo Desert Island Discs, durante il quale all’ospite di turno viene chiesto quali sono i dischi che porterebbe con sé su un’isola deserta. Anche Bruce Springsteen è stato intervistato in una puntata del programma e ha così indicato quali sono le sue otto canzoni preferite di sempre, quelle delle quali non riuscirebbe a fare a meno neanche su un’isola deserta.

La playlist indicata dal Boss è davvero notevole perché contiene brani iconici di grandi artisti. La prima dell’elenco è Like a Rolling Stone di Bob Dylan: “La prima volta l’ho ascoltata alla radio – ha raccontato il Boss – non sapevo nulla della musica acustica di Dylan. Io ero una creatura da top 40, quindi la prima volta che ho ascoltato questa sua canzone mi ha davvero cambiato la vita all’istante”.

“Like a Rolling Stone sembra come un torrente che scorre verso di te – ha aggiunto – ti inonda l’anima e la mente. Ti risveglia e ti avvisa dell’esistenza di altri mondi e altre vite, altri modi di essere. Forse è uno dei dischi più potenti mai realizzati e per me significa ancora tanto, così come tutti gli altri lavori di Bob Dylan”. Bruce Springsteen ha sempre detto, infatti, che questo grande artista ha sempre rappresentato una grande fonte di ispirazione per lui; Like a Rolling Stone, però, è la canzone del suo repertorio che ama più di qualsiasi altra.

Nell’elenco dei brani preferiti del Boss ci sono poi anche altre canzoni storiche, come ad esempio I Want To Hold Your Hand dei Beatles, un brano al quale è molto legato perché lo ascoltò per la prima volta mentre era in macchina con sua madre e fu proprio allora che iniziò ad avvicinarsi alla musica rock. Nella playlist ci sono poi Hound Dog di Elvis Presley, It’s All Over Now dei Rolling Stones, Madame George di Van Morrison, What’s Going On di Marvin Gaye, Out Of Sight di James Brown e Baby I Need Your Loving dei Four Tops.