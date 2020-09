Motörhead, la band ha messo in vendita una candela al profumo di... Lemmy!

In occasione del quarantesimo anniversario dall'uscita del leggendario disco "Ace Of Spades", i Motörhead hanno messo sul mercato diversi articoli per celebrare questo importante traguardo. Tra i gadget e i prodotti più "singolari" creati dalla band è stata messa in vendita la candela ufficiale della band... che profuma di Lemmy!

Messa in produzione su licenza ufficiale dalla Evoke Candle Co. la candela "Motörhead Ace of Spades" è presentata con l'iconica grafica della band, con tanto do asso di picche e le immortali parole di Lemmy, "Born to Lose, Live to Win". Come dichiarato dall'azienda produttrice la candela avrà note di profumo di whisky, di quercia e di fumo per ricordare nella maniera migliore le caratteristiche della band, e soprattutto le passioni (e i vizi) di Lemmy.

La fondatrice dell'azienda che produce la singolare candela Gina Giambalvo-Glockler ha descritto così il suo amore per i Motörhead: “Ricordo la prima volta che ho visto l'album "Ace of Spades". Era il 1980 e mi trovavo in a Dallas. Mi recai al nostro negozio di dischi vicino a casa e come sempre mi fiondai direttamente alla sezione "import" perché tutti sapevano che era lì che si poteva trovare la migliore nuova musica. Vidi subito QUELLA copertina, dovevo averla. Non appena tornai a casa lo misi sul giradischi e ne rimasi affascinata per la vita! Siamo orgogliosi di collaborare con i Motörhead e la Global Merchandising Services per la nostra candela dedicata a Ace of Spades".

TUTTE LE INFO SULLA CANDELA "Motörhead Ace of Spades"