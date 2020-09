Paul McCartney festeggerà gli 80 anni di John Lennon pubblicando un brano dei Beatles mai ascoltato prima

Il 9 ottobre prossimo sarebbe l'ottantesimo compleanno del grande John Lennon. Per celebrare la sua memoria e rendere omaggio a uno degli artisti più importanti in tutto il panorama musicale, Paul McCartney farà ascoltare al pubblico una canzone mai uscita prima, dal titolo "Just Fun". Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre andrà in onda un documentario diviso in due parti su BBC Radio 2 condotto da Sean, il figlio più giovane di Lennon. Ed è proprio in questo contesto che avrà la possibilità di intervistare Paul, insieme anche al fratello di Sean Julian Lennon e ad Elton John. "John Lennon at 80" - questo il titolo dell'evento speciale - sarà un momento unico per ricordare la vita del grande artista che ha militato nei Beatles e che ha riscritto le regole della musica dell'epoca.

Il regalo di Paul sarà proprio "Just Fun". Durante la chiacchierata, McCartney ricorda i tempi in cui ha conosciuto Lennon e di come insieme sono arrivati lontano. Sir Paul ha detto: "Ora ci ripenso come un fan, quanto sono stato fortunato ad incontrare questo strano orsacchiotto sceso dall'autobus, che suonava come me... ci siamo riuniti e ci siamo completati a vicenda".

Continuando nell'intervista, Sean chiede se ci sono mai state canzoni dei Beatles che proprio non andavano e non sono mai piaciute. A questo punto, l'artista prende a chitarra e inizia a suonare un pezzo mai ascoltato prima, un brano firmato Lennon / McCartney che non hanno mai registrato, perché considerato poco buono. Si tratta proprio di "Just Fun". E poi aggiunge: "Alla fine, abbiamo iniziato a scrivere canzoni leggermente migliori".

Solo i fan più accaniti dei Beatles sono a conoscenza dell'esistenza di questa canzone, scritta probabilmente tra la fine del 1957 e l'inizio del 1958. Viene menzionata brevemente nel film "Let It Be" quando Sir Paul ricorda di averlo scritta con Lennon mentre suonava. La canzone non è mai stata pubblicata. Qualche volta McCartney l'ha suonata per il soundcheck dei suoi concerti da solista, ma nessuno l'ha mai ascoltata per bene.

Durante l'intervista radiofonica, Paul e Sean discutono sull'ultimo periodo di vita dei Beatles, quando erano in fase di registrazione di "Lei It Be", prima dello scioglimento. McCartney ha sempre ricordato quel momento come buio, fino a quando non ha visto una foto - scattata dalla defunta moglie Linda - di lui e Lennon intenti a scrivere e a creare. Quella foto oggi rappresenta la forza della loro amicizia, come lui stesso ha affermato.