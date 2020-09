Radiohead, Thom Yorke si è sposato in Sicilia con l'attrice Dajana Roncione! Guarda le foto

Il grande leader dei Radiohead Thom Yorke e l'attrice Dajana Roncione hanno pronunciato il fatidico si.

Il frontman della band inglese e l'attrice, protagonista in Baarìa di Giuseppe Tornatore, hanno scelto come location la splendida Villa Valguarnera di Bagheria, storica dimora siciliana e set prediletto anche per il cinema moderno.

La coppia è unita dal 2016 e dopo quattro anni vissuti insieme a Oxford hanno deciso di sposarsi nella terra natia della giovane attrice.

Thom Yorke è reduce da una precedente relazione con la fotografa Rachel Owen dalla quale ha avuto due figli, Noah e Agnes.

Alla cerimonia top secret hanno partecipato ovviamente molti ospiti, alcuni di loro però sono riusciti a condividere su internet delle fotografie dell'evento.

Guardale qui!