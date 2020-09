Foo Fighters, Dave Grohl ha scritto una canzone per Nandi Bushell, la bambina che l’ha sfidato (e battuto) in una drum battle. Guarda il video

Nandi Bushell è una bambina di soli 10 anni ma è già una musicista incredibile: suona la batteria come un vero professionista e lo fa divertendosi e con grande passione. Il suo idolo è Dave Grohl, ecco perché nei giorni scorsi gli ha lanciato una sfida alla batteria, sulle note di una hit della sua band.

“Il mio sogno – ha scritto su YouTube - è di poter fare una jam con Dave Grohl, Taylor Hawkins e tutti i Foo Fighters! Mr Grohl, mi piacerebbe molto sfidarti in una drum battle! Adoro Everlong, è molto difficile da suonare ed è anche molte veloce, ma è così divertente!”. Il leader dei Foos ha accettato la sfida e ha girato un video mentre suona una parte della canzone in questione, clip alla quale Nandi ha risposto. In seguito l’ha sfidata a sua volta, proponendole Dead End Friend dei Them Crooked Vultures. Anche questa volta la bimba si è fatta valere: vestita come Grohl, ha suonato in modo impressionante, tra l’altro imitando ogni movimento del musicista.

Di fronte a tanta bravura, il cantante non ha potuto che dichiararsi sconfitto: il primo round della challenge lo ha vinto Nandi, ma adesso Dave è pronto per il secondo. “Tieniti forte – ha detto nel video – perché ho qualcosa di speciale in mente”.

Detto, fatto: questa volta il musicista ha deciso di mettere alla prova la sua piccola rivale con un brano nuovo, un pezzo che lei non conosce e che dunque sarà molto più difficile rispetto alle canzoni che ama e che sa già suonare alla perfezione. “Nandi, ecco il secondo round! – ha scritto il musicista su Twitter – ogni supereroe ha bisogno di una theme song. Eccone una per te! Applausi per le Grohlettes per i cori!”. Dave si riferisce alle sue tre figlie, Violet, Ophelia e Harper, che hanno partecipato alla registrazione di questo pezzo, cantando il ritornello che intona il nome della piccola Nandi.

Nella canzone Grohl definisce la piccola batterista come la “Regina del rock ‘n’ roll”: “Supergirl numero uno – canta nel brano – la migliore batterista del mondo, va sempre a tempo, è una bambina prodigio. Ha potenza e sound, Nandi alla batteria fa girare il mondo! Ha suonato Everlong, ma sa suonare qualsiasi canzone, è la più brava sulla scena del 21esimo secolo. Ci mette energia e anima, salverà il mondo con il suo rock ‘n’ roll!”.

Ok @Nandi_Bushell....Round 2! Every superhero needs a theme song. Here’s one for you! Mad props to The Grohlettes for the background vocals. pic.twitter.com/js9xBasbpw — Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2020

Il suo idolo ha scritto una canzone per lei, dipingendola come un’eroina della musica. Il sogno di Nandi si è avverato e proprio poche ore fa è arrivata la sua risposta: “Non posso credere che Dave Grohl abbia scritto una canzone su di me! – ha scritto su YouTube – questo è qualcosa di epico! Penso che questa sia la migliore canzone della storia, in tutto il mondo! Grazie davvero tanto Dave! Hai alzato la posta in gioco ad ogni strumento! Accetto la tua nuova sfida! Grazie a tutta la famiglia Grohl, vi voglio tanto bene!”. Nel video si vede la piccola che guarda per la prima volta il video realizzato dal suo idolo e rimane letteralmente a bocca aperta per la sorpresa di sentire quella canzone scritta appositamente per lei. Adesso la sfida si fa più complicata, ma Nandi non si lascia abbattere: ha intenzione di replicare suonando tutti gli strumenti e cantando, proprio come ha fatto Dave! Non resta che attendere per scoprire quale sarà il risultato.