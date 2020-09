Blondie: ecco la lettera che Debbie Harry ha scritto a se stessa adolescente

Nel 2009 la cantautrice Debbie Harry ha partecipato con numerose altre celebrità (come Jonathan Ross, Patsy Kensit ed Emma Thompson) ad un progetto di beneficenza per la fondazione Elton John AIDS. Agli artisti fu chiesto di scrivere una lettera a se stessi adolescenti: tutte le lettere furono raccolte in un libro intitolato "Dear Me: A Letter to My Sixteen-Year-Old Self".

La lettera di Debbie Harry, tra le tante risultate troppo serie o persino comiche, mostra il reale intento di riconnettersi con se stessa, fornendo consigli e promettendo alla 16enne liceale del New Jersey che quella confusione adolescenziale sarebbe presto passata. La cantante, infatti, apre la lettera rivolgendosi a se stessa con diversi nomi, quante sono le idee e le possibilità che affollavano la sua mente da ragazzina, ma promettendo che presto "tutto sarebbe diventato chiaro".

Debbie spiega: «Tutto ciò che devi fare è continuare a scoprire cosa ti fa sentire più felice. Quella più ovvia è spesso la scelta migliore e può portare a qualcosa di meraviglioso e soddisfacente».

La Harry, poi, incoraggia quella ragazzina a provarci, ricordandole un vecchio detto che recita "Non c'è niente da temere tranne la paura stessa": «Abbi il coraggio di sostenere le tue convinzioni e trova dentro di te la forza per fare qualsiasi cosa». Debbie spiega che le cose non saranno sempre facili, ma quelle più difficili saranno probabilmente quelle che la 16enne ricorderà meglio in futuro.

La conclusione è semplice e chiara: «I sogni si avverano. Continua a sognare».