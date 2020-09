Liam Gallagher: «Non sono stato invitato a partecipare alle celebrazioni di “(What’s The Story) Morning Glory?”»

Liam Gallagher non prenderà parte alle celebrazioni per i 25 anni di “(What’s The Story) Morning Glory?”, il secondo album in studio degli Oasis pubblicato il 2 ottobre 1995 che consacrò ufficialmente la band al successo mondiale. Ad annunciarlo è stato l'ex frontman degli Oasis rispondendo ad una domanda di un fan su Twitter.

Lo scorso 5 settembre suo fratello Noel, ricordando l'approssimarsi del 25esimo anniversario del brano, aveva chiesto ai fan di porre delle domande sul celebre album del 1995 per un "progetto imminente". Il cantautore e chitarrista aveva anche aggiunto: "Se potessi filmarti mentre fai le domande, sarebbe davvero fantastico".

Così, appena un giorno dopo l'annuncio di Noel, un fan si è rivolto a Liam su Twitter chiedendogli: "Prenderai parte al progetto o c'è solo Noel?".

La risposta dell'ex frontman degli Oasis non si è fatta attendere: «Non mi è stato chiesto di partecipare - ha dichiarato Liam - I fo**uti cowboy vorranno solo "la patata..." che per me va bene, perché risponderò alle vostre domande quotidianamente. Non c'è bisogno di farne un dramma».

Are u talking part in this or is is just noel pic.twitter.com/1yjb6EfNQw — ╪ JO-JO ╪ (@GBThaTTer72) September 6, 2020

Liam (47 anni), che spesso chiama "patata" suo fratello Noel (53 anni), parlando di cowboy fa riferimento alla Ignition Management, la società musicale (di Marcus Russell e Alec McKinlay) che gestisce, tra gli altri, gli Oasis e gli High Flying Birds di Noel Gallagher.

Qualche giorno fa è stata annunciata anche l'uscita per il 2 ottobre di una ristampa in vinile in edizione limitata dell'album del 1995 con la promessa di contenuti inediti.