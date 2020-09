Elton John e i suoi ricordi dell'amicizia con Freddie Mercury: “Mi fece un regalo poco prima di morire, piansi come un bambino”

Elton John e Freddie Mercury erano legati da una profonda amicizia; per questo motivo, il baronetto ha parlato molto di lui nella sua autobiografia, raccontando, in particolare, un episodio davvero commovente. Poco prima di morire, il frontman dei Queen aveva preparato un regalo di Natale per lui.

Elton John lo aprì, appunto, solo il 25 dicembre del 1991, ossia un mese dopo la scomparsa dell’amico, avvenuta il 24 novembre. Si trattava di un quadro: “L’ho aperto – ha scritto nelle sue memorie, come riporta The Mirror – e all’interno c’era un dipinto realizzato da uno dei miei artisti preferiti”.

Elton e Freddie erano così amici che tra di loro si chiamavano con dei soprannomi, dei nomi da donna, ossia Sharon e Melina. “Insieme al dipinto trovai anche un messaggio – ha proseguito il cantante – c’era scritto ‘Cara Sharon, ho pensato che questo quadro ti sarebbe piaciuto. Buon Natale. Con amore, Melina”.

“Sono stato travolto dall’emozione – ha raccontato ancora – all’epoca avevo 44 anni e sono scoppiato a piangere come un bambino. Quell’uomo fantastico stava morendo di AIDS eppure, nei suoi ultimi giorni di vita, in qualche modo era riuscito a trovare un regalo di Natale per me”.

Elton John voleva davvero molto bene all’amico, ma anche Freddie nutriva per lui un enorme affetto. Di lui disse in una vecchia intervista per Undiscovermusic: “La prima volta che l’ho visto era meraviglioso, era una di quelle persone con le quali riesci subito a entrare in sintonia. Disse che gli piaceva Killer Queen e chiunque dicesse questo entrava subito nella lista bianca dei miei amici. La mia lista nera – concluse scherzando – è piena zeppa!”.

I due musicisti una volta pensarono anche di formare un supergruppo insieme a Rod Stewart, gli Hair, Nose and Teeth. I tre artisti, però, avevano tutti un ego smisurato e così non sono riusciti a mettersi d’accordo neanche sul nome della band, nel quale ciascuna parola rappresentava uno di loro, in base a una loro caratteristica fisica ben evidente, ossia, appunto, i capelli, i denti e il naso: “Naturalmente, io volevo chiamarlo Teeth, Nose and Hair – raccontò Freddie – ma gli altri, invece, volevano invertire l’ordine delle parole”. Alla fine ovviamente il progetto non vide mai la luce.

Il legame tra Mercury ed Elton John era talmente importante che il frontman dei Queen gli rivelò quasi subito di essere sieropositivo, poco dopo averlo scoperto nel 1987. Elton fu una delle prime persone a saperlo e rimase sconvolto; il coraggio di Freddie nell'affrontare quella situazione lo colpì profondamente e rimase al suo fianco fino alla sua morte.

Di lui ha tanti bellissimi ricordi, tra i quali quello del Live Aid. Come riporta Irish Times, alla fine dell’esibizione dei Queen, Elton John disse all’amico: “Freddie, nessuno dovrebbe esibirsi dopo di te. Sei stato magnifico”. “Hai assolutamente ragione, tesoro – rispose il frontman – li abbiamo stesi. Tu, al contrario… sembravi la Regina Madre quando eri sul palco – scherzò – dove hai trovato quel cappello così dannatamente brutto?”. Con il suo grande senso dell’umorismo, Freddie sapeva sempre strappare un sorriso a tutti ed Elton John oggi si ritiene fortunato ad averlo conosciuto e ad aver avuto il privilegio di essere suo amico.