Radiohead, Thom Yorke si sposerà a Bagheria in Sicilia con l'attrice palermitana Dajana Roncione. Ecco quando

Il prossimo 19 settembre il leader dei Radiohead Thom Yorke si sposerà in Italia con la bellissima attrice palermitana Dajana Roncione.

Il frontman della band inglese e l'attrice, protagonista in Baarìa di Giuseppe Tornatore, hanno scelto come location la splendida Villa Valguarnera di Bagheria. Alla cerimonia laica saranno sicuramente attesi moltissimi vip, rockstar e celebrità italiane e internazionali, oltre ai Radiohead al completo che quest'anno festeggiano i 35 anni di carriera.

Thom Yorke è reduce da una precedente relazione con la fotografa Rachel Owen dalla quale ha avuto due figli, Noah e Agnes.

Dajana Roncione e il leader dei Radiohead, che vivono da tempo insieme ad Oxford, sono legati dal 2016.