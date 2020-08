Metallica, Megadeth, Slayer, Judas Priest e altre band compaiono nel documentario dedicato alla celebre Flying V. Guarda il trailer

La Flying V della Gibson è un modello di chitarra dalla forma a V per l’appunto che ha rivoluzionato di fatto la storia della musica, diventando una vera e propria icona del rock e del metal. Per questo motivo le è stato dedicato un documentario che ripercorrerà la sua storia, dalla sua creazione fino a oggi: si intitolerà The Flying V, Stories Told In Black And White e vedrà la partecipazione di tanti musicisti che possiedono e suonano o hanno suonato in passato questo strumento. Tra questi ci sono Dave Mustaine dei Megadeth, James Hetfield dei Metallica, K.K. Downing dei Judas Priest, Jerry King degli Slayer, il chitarrista tedesco Michael Schenker (Ex Scorpions), Michael Denner dei Mercyful Fate, Matthias Jabs degli Scorpions e tanti altri. Il documentario, diretto da Peter Hansen, dura 67 minuti e sarà pubblicato in formato DVD il prossimo 11 settembre.

Al momento, però, è stato pubblicato un trailer nel quale compaiono i tanti musicisti che nella loro carriera hanno suonato questo gioiello della Gibson: “Inventata nel 1958 – racconta il video – la Flying V era molto avanti rispetto alla sua epoca: una chitarra di un altro pianeta, la chitarra degli dei che ha inaugurato una nuova strabiliante era per le leggende del rock e del metal. Per esercitare il suo potere è stata suonata da così tante leggende, come Jimi Hendrix, Keith Richards, Lenny Kravitz, Tom Petty, Eddie Van Halen, e moltissimi altri. La storia, l’impatto, l’eredità di questa chitarra devono essere raccontati”.

Quando fu inventata, la Flying V colpì proprio per la sua forma non convenzionale ma all’inizio non ebbe un grande successo: ne furono prodotti e venduti solo 100 esemplari, poi fu grazie alla leggenda del blues Albert King e a Dave Davies dei The Kinks che questa chitarra tornò a essere prodotta nel 1967. Verso la fine degli anni ’70 furono poi i musicisti metal a iniziare a suonare questa chitarra che oggi, infatti, viene associata soprattutto a questo genere musicale. Nel 2011 fu reso noto che oggi una Flying V originale delle prime 100 prodotte nella storia potrebbe valere dai 200 ai 250mila dollari.