Bon Jovi: pubblicato il video di Do What You Can, un omaggio a New York colpita dalla pandemia. Guardalo ora

Durante il lockdown Jon Bon Jovi è rimasto in contatto con i fan tramite i canali social: insieme a loro ha composto il testo di un brano, ispirato proprio a ciò che stiamo vivendo a causa della pandemia. La canzone si intitola Do What You Can e adesso i Bon Jovi hanno pubblicato il video, che racconta tramite immagini questi mesi difficili.

Nello specifico, la band ha voluto dedicare la clip ai cittadini di New York che, di fronte a questa emergenza, hanno dimostrato di avere una forza e una resilienza incredibili. All’inizio del video si vedono le strade vuote della Grande Mela e poi Jon Bon Jovi che cammina in una Times Squadre deserta, indossando una mascherina nera sul volto.

Le immagini che seguono sono familiari a tutti, visto che in tutto il mondo si sono viste scene simili: strade cittadine vuote, visite agli anziani concesse solo fuori dalla finestra, didattica a distanza, compleanni e lauree festeggiati in casa, e poi maschere e gel igienizzante ovunque.

Il brano Do What You Can è un grido di speranza e un invito a fare tutto ciò che è in nostro potere di fare, nonostante le circostanze avverse. La canzone sarà contenuta nel nuovo album della band, Bon Jovi 2020, in uscita il prossimo 2 ottobre.