Soundgarden: è stata vandalizzata la statua di Chris Cornell a Seattle. Guarda la foto

La statua di Chris Cornell che si trova all’ingresso del Museum of Pop Culture di Seattle è stata brutalmente vandalizzata. Al momento non sono ancora stati invididuati i colpevoli anche se le ricerche procedono ma intanto i responsabili del museo hanno dichiarato che la statua verrà immediatamente ripulita. Vicky Cornell, moglie di Chris, si è detta molto addolorata per l’accaduto ed è stata tra le prime a mostrare le immagini della statua ricoperta di vernice.



“Io e i miei figli siamo devastati nell’apprendere dell’atto vandalico perpetuato nei confronti della statua di Chris a Seattle. La statua non è solo un'opera d'arte, ma è un tributo a Chris, alla sua straordinaria eredità musicale. Rappresenta Chris, che è amato non solo a Seattle ma in tutto il mondo. Di fronte a tale odio e distruzione (e voglio essere chiara questo atto non ha niente a che fare con le proteste in corso ma si tratta solo dell'atto di uno squilibrato intento a infangare la memoria di Chris) voglio ringraziare tutti i fan che hanno preso posizione per sostenerci e hanno mostrato un amore immenso. Ci ha rincuorato sapere che i fan hanno offerto il proprio aiuto e hanno tentato di ripulire l’atto vandalico. La statua verrà restaurata. L'odio non vincerà. Chris è un figlio di Seattle per sempre!