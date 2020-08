Pink Floyd, il film-concerto Delicate Sound Of Thunder verrà proiettato al cinema a ottobre. Guarda il video di Learning To Fly

Nell’agosto del 1988 i Pink Floyd si esibirono al Nassau Coliseum di Long Island (cinque date) per il tour promozionale dell’album uscito l’anno precedente e intitolato A Momentary Lapse Of Reason. Quei concerti, che videro la partecipazione sul palco anche di altri musicisti come Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick, Gary Wallis, Scott Page, Margret Taylor, Rachel Fury and Durga McBroom, divennero poi un film e un album live, intitolato Delicate Sound Of Thunder: l’opera di recente è stata rieditata e digitalizzata da Benny Trickett per Trafalgar Releasing, con la supervisione creativa di Aubrey Powell di Hipgnosis, mentre l’audio è stato remixato da David Gilmour, Andy Jackson e Damon Iddins.

La nuova edizione del film-concerto verrà proiettata nei cinema di tutto il mondo per una sola serata il prossimo 15 ottobre. In Italia, invece, sono previste tre date, il 19, 20 e 21 ottobre. “Dando prova, come disco, della creatività di David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright alla massima potenza – si legge nel comunicato – Delicate Sound Of Thunder dei Pink Floyd al cinema è un evento edificante e avvincente al quale tutti i fan del rock dovrebbero partecipare”.

Per annunciare l’appuntamento al cinema è stato pubblicato anche un video della versione remixata di Learning To Fly. I biglietti per il cinema saranno in vendita a partire dal 28 agosto e l’elenco delle sale in cui verrà proiettato il film è disponibile sul sito dedicato all’evento.