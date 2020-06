Linkin Park, Mike Shinoda: "Abbiamo una canzone inedita cantata da Chester Bennington"

Dopo quel terribile 20 luglio 2017, i Linkin Park hanno messo in pausa la loro attività. La morte di Chester Bennington ha paralizzato la band. Piano piano i membri del gruppo si sono rimessi in piedi e hanno continuato a fare musica... e ora arriva anche una notizia che farà impazzire tutti i fan. Mike Shinoda ha rivelato di essere in possesso di materiale inedito. Si tratta di una canzone interpretata da Chester e registrata durante le sessioni di "One More Light". Si chiama "Friendly Fire".

Il cantautore ha parlato di questo pezzo durante uno stream sul suo canale Twitch. Ecco quali sono state le sue parole: "C'era una canzone - una canzone di One More Light. Abbiamo mixato più canzoni di quelle che sono effettivamente finite sul disco, incluse un paio di altre canzoni, solo per vedere se una di loro sarebbe uscita o altro, magari potevamo usarla come lato B ed era Friendly Fire".

La canzone è stata scritta in collaborazione con Jon Green, che ha lavorato con la band per il loro ultimo album nel 2017. Con loro anche il chitarrista Brad Delson è stato coinvolto nel processo di scrittura della traccia. "Adoro ancora quella canzone", dichiara Mike. Sorride al pensiero e si chiede se da qualche parte è stata pubblicata: "È spuntata da qualche parte? Abbiamo pubblicato Friendly Fire a un certo punto? Lo abbiamo fatto?"

I fan alla notizia sono esplosi in mille domande. Uno di loro ha chiesto quando sarà possibile ascoltare il brano, quando pensano di farlo uscire... ma la risposta dell'artista non è stata molto confortante: "Dovrai letteralmente aspettare anni per ascoltare quella canzone, amico".

Ecco qui il video in cui Mike parla del pezzo inedito cantato da Chester.