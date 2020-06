Oasis, Noel Gallagher ricorda la prima volta che vide cantare Liam: "Sembrava Ian Brown! Poi è migliorato..."

Noel Gallagher è stato ospite dell’ultima puntata del podcast dal titolo Matt Morgan’s Funny How e ha raccontato alcuni aneddoti relativi al passato e che riguardano suo fratello Liam. A Noel è stato chiesto di raccontare della prima volta che ha ascoltato suo fratello cantare; il conduttore immaginava fosse accaduto quando erano a casa, magari mentre Liam canticchiava ascoltando la radio.

Le cose, invece, non sono andate così: “Assolutamente no – ha detto Noel – la prima volta che l’ho sentito cantare è stato sul palco del f*****o Boardwalk e io ho pensato ‘Oh, sembra Ian Brown’”. Secondo lui, dunque, all’inizio Liam cantava in uno stile che ricordava molto il musicista di Manchester, frontman degli Stone Roses. “Ma poi, sapete – ha proseguito – le canzoni si sono prestate alla causa, capite cosa intendo? In seguito mi hanno chiesto di unirmi a loro e io ho pensato ‘Adesso me ne occupo io, grazie molte!’”.

“Man mano che le canzoni miglioravano – ha proseguito Noel – anche lui migliorava. Quando ho iniziato a comporre i brani, li scrivevo e poi subito capivo che la tonalità era troppo bassa per Liam. Per questo motivo se ascoltate i primissimi brani vi renderete conto che non sono prefetti e che lui non era ancora molto bravo. In seguito, quando ho iniziato a scrivere canzoni migliori per lui, siamo migliorati tutti allo stesso tempo”.

Peccato, però, che oggi gli Oasis non esistano più. Nonostante le ripetute richieste di rimettere in piedi la band da parte di Liam, almeno per il momento Noel non vuole saperne. E così i fratelli Gallagher proseguono ciascuno per la sua strada, con le rispettive carriere soliste.