AC/DC, Brian Johnson racconta le sue prime esperienze con il rock: "Il mio primo disco? Lo rubai, era di Bob Dylan"

Il primo disco rock che si ascolta nella vita non si scorda mai, come non si scorda il primo concerto rock. Sono momenti indimenticabili di formazione musicale ed emozione, e anche i più grandi, quelli che poi hanno fatto successo nel panorama musicale se li ricordano. Proprio come Brian Johnson degli AC/DC.

Durante un'intervista, il frontman ha svelato qual è stata la sua formazione musicale, quali sono stati i primi passi che ha mosso in questo settore, fino a diventare il grande artista che è ora.

Iniziamo con il primo concerto che ha visto: "Era a Dunston al The Village Hall e c'era una band chiamata The Brown Suits, una skiffle band, ed erano veramente rozzi". Il primo album che ha acquistato, invece? "Il primo album che ho comprato in realtà l'ho rubato, perché la mia ragazza al tempo era a Newcastle e lavorava in un negozio di dischi e mi ha detto: sai che c'è un album laggiù che nessuno sta comprando? È terribile. Così l'ho preso ed era The Freewheelin' Bob Dylan. Sono uscito dal negozio con i più duri capezzoli di Newcastle... ecco l'effetto che mi ha fatto quel disco!". E la prima band di cui ha fatto parte? "La prima band di cui ho fatto parte si chiamava Gobi Desert Canoe Club. Ho inventato questo nome perché pensavo fosse un nome intelligente".

E ancora: quando è stata la prima volta che ha ascoltato una sua canzone alla radio? "Non dimenticherò mai la prima volta che ho ascoltato una mia canzone in radio. Ero i Geordie ed eravamo in tour per il Galles. Stavamo attraversando un enorme ponte e c'era un giovane DJ alla BBC Radio di nome Noel Edmonds e il programma si chiamava My Pick for the New Songs for the Week e lui disse: penso che questa sia la migliore canzone di una band di Newcastle. Si chiama Don't Do That, è fantastica ed eccola qui. Ci siamo fermati e ci siamo messi ad urlare... è una sensazione meravigliosa la prima volta che ascolti te stesso. Fai questa domanda a qualsiasi artista e ti dirà che è stato il momento più bello in assoluto".

Ascolta l'intervista integrale qui.

A gennaio, quando la pandemia di Coronavirus non aveva ancora bloccato tutto, si vociferava di un ritorno sul palco per un tour mondiale degli AC/CD, incluso Johnson, che 4 anni fa ha dovuto abbandonare la band per problemi di udito.