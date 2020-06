Le richieste più assurde delle rockstar durante i tour

I backstage riders sono coloro che, nell’organizzazione di un tour, si occupano di tutto ciò che può servire durante i concerti, dalle luci e le scenografie, fino ai costumi e ai pasti dei musicisti e di tutto lo staff che lavora per loro. Le star del mondo del rock sono famose per fare richieste davvero insolite: il sito The Smoking Gun ha raccolto le testimonianze di alcuni riders che hanno lavorato con le band più famose e hanno scoperto che molte di loro chiedevano e chiedono ancora oggi cose davvero singolari quando vanno in tour.

A inaugurare questa tradizione di richieste assurde è stato Van Halen: per il suo tour del 1982 il musicista chiese, tra le varie cose, delle aringhe in salamoia, un tubo di lubrificante intimo KY Jelly e delle M&Ms, tra le quali, però, non voleva ci fossero quelle marroni. Come spiegò in seguito David Lee Roth nella sua autobiografia, quest’ultima richiesta fu un test per vedere se gli organizzatori fossero davvero attenti a ciò che preparavano per i musicisti, perché in tal caso voleva dire che i loro standard di sicurezza erano molto alti.

Negli anni d’oro della loro carriera, invece, i Guns N’ Roses chiedevano ben quattro stecche di sigarette per ogni concerto, oltre che un ampio assortimento di riviste per adulti. Molto più esigente è Iggy Pop: per il suo tour del 2006 l’iguana del rock ha fornito ai suoi backstage riders un documento di ben 18 pagine contenente tutte le disposizioni per il palco e il camerino, che dovevano essere esattamente come da lui indicato affinché si sentisse perfettamente a suo agio. Tra le varie divertenti richieste, un camerino ben attrezzato, un bel carico di vino rosso e uomini della security ben piazzati.

Se 18 pagine di indicazioni sembrano eccessive, c’è chi ha fatto di peggio: stiamo parlando dei Foo Fighters, i quali, per il tour del 2011, hanno redatto un documento di addirittura 52 pagine con richieste dettagliatissime. La maggior parte di queste riguardavano il cibo: la band ha indicato un menù per ogni giorno della settimana, con tutti i cibi che volevano mangiare, compresi i condimenti. Anche qui c’è da ridere: la band ha espressamente chiesto che tutte le confezioni di cibo fossero nuove e dunque mai aperte, per non correre il rischio di dover mangiare “le ultime gocce di senape lasciate nel barattolo da Alice Cooper”.

È da Marilyn Manson che ci si aspetterebbero le richieste più strane: il Reverendo, invece, stupisce per la sua sobrietà in questo caso. Nelle sue richieste ai riders figurano yogurt Danone, gli orsetti gommosi Haribo, latte scremato e carne macinata. Oltre a questo, in effetti, Manson chiedeva sempre anche una “prostituta sdentata e audace” che avrebbero dovuto aspettarlo nel camerino dopo ogni concerto: il suo management, però, poi ha specificato che questa richiesta era solo uno scherzo.

All’inizio della loro carriera i Blink-182 chiedevano sempre una rivista per adulti che trattasse specificatamente di lesbiche: negli anni poi questa richiesta è sparita perché quei tre ragazzi degli esordi sono cresciuti. In compenso, non hanno mai voluto rinunciare ai loro cereali per la colazione preferiti, i Cap’n Crunch.

Nel 1989 i Nine Inch Nails fecero una richiesta molto particolare al loro rider: un carico di fecola di mais. Viene spontaneo chiedersi cosa dovessero farci, considerando che appare abbastanza improbabile che si mettessero a fare il pane in camerino: in effetti, non serviva per preparare cibi, bensì per indossare più facilmente i loro abiti di scena realizzati in pelle.

Per il Fun Fun Fest Tour del 2011 gli Slayer chiesero delle capre da macellare, con tanto di macellaio e sacchi dove riporre la carne; chiesero anche degli ombrelli resistenti al sangue, un pentagramma fatto di sandwich, delle palle da yoga nere e un teschio umano pieno di dolciumi. Infine, chiesero anche due scatole di scarpe per nascondere i Grammy che avevano vinto.

Concludiamo questa carrellata con i Mötley Crüe, i quali erano soliti chiedere un boa constrictor di almeno 4 metri per completare il costume di scena di Nikki Sixx: oltre al rettile, la band chiedeva dei machete e una mitragliatrice, si spera sempre per esigenze di scena. Del resto, gli show rock sono fatti anche di questo.