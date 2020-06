Noel Gallagher, 53 anni, vorrebbe iscriversi per la prima volta a scuola guida

Noel Gallagher vorrebbe iscriversi a scuola guida. L'ex chitarrista degli Oasis, all'età di 53 anni ha finalmente considerato l'idea di prendere delle lezioni di guida dopo aver sempre dovuto fare affidamento su qualcun altro per andare in giro: "ma sarebbe comunque doloroso dover fare il viaggio da solo!". In un'intervista rilasciato durante la registrazione del podcast "Matt Morgan's Funny How?" Noel ha rivelato: ''A volte penso che mi piacerebbe molto guidare, ma poi credo che sarebbe palloso arrivare ovunque perché dovrei farlo guidando.''

Per quanto riguarda la scelta di un'ipotetica automobile Noel ha confessato che avrebbe seri dubbi su quale modello acquistare dopo il conseguimento della patente: ''Non saprei davvero che tipo di macchina prendere. Probabilmente comprerei solo una vecchia macchina degli anni '80.''

Il rocker negli anni '90 aveva già acquistato un'auto! Si tratta di una Jaguar Mark II del 1967 per cui sborsò circa 110.000 sterline al culmine del successo con gli Oasis. Il piano di Noel era quello di prendere la patente prima che l'auto ordinata venisse consegnata a casa sua, ma abbandonò le lezioni dopo una sola prova su strada e non imparò mai.

Tuttavia, ha tenuto la storica Jaguar e vorrebbe consegnare le chiavi a sua figlia Anais di 20 anni o un giorno a uno dei suoi due figli, Sonny e Donovan di 9 e 12 anni: "Comprai quella Jaguar Mark II con la premessa che, una volta terminata e consegnata, avrei imparato a guidare. Ma quando l'auto mi venne consegnata a casa mi ero dimenticato totalmente di averla acquistata! Ce l'ho ancora, lo darò a uno dei miei figli, chiunque si ritenga degno di guidarla".