Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "ecco tutti i segreti della scena di Johnny B. Goode"

Ritorno al Futuro è senza alcun dubbio una delle saghe cinematografiche più iconiche e rappresentative degli anni '80 e la scena in cui Marty McFly suona Johnny B. Goode del grande Chuck Berry una delle più indimenticabili di tutto il primo film del 1985.

Ma quali sono i segreti celati dietro alla realizzazione di una scena così iconica e significativa per tutto il cinema di quel decennio?

A raccontarlo è stato lo stesso protagonista Michel J. Fox (appassionato di rock e grande chitarrista anche nella vita privata) durante un'intervista rilasciata al magazine Empire:

"Quando ho girato la scena di "Johnny B. Goode" ho avuto la fortuna di avere un grande maestro che mi ha insegnato a suonare la chitarra. Ho detto a Bob (Zemeckis, il regista): "Quando faccio questa scena, suono per davvero la chitarra, così puoi sincronizzare le immagini con le riprese delle dita. Sentiti libero di tagliare sulle mani ogni volta che vuoi." Detto questo, mi sono sentito immediatamente sotto pressione per farlo riuscire a farla incredibilmente bene. Quindi mi affidai a Paul Hanson, il mio insegnante di chitarra."

Oltre a raccontare i segreti riguardanti la realizzazione della perfetta esecuzione chitarristica del brano, durante l'intervista Michael J. Fox ha spiegato anche alcuni aneddoti legati alle movenze e ai passi di danza ricreati su quel palco per interpretare al meglio la scena:

"Ho lavorato per circa un mese a questo pezzo e nel frattempo ho lavorato con un insegnante, che era il coreografo di Madonna. Gli dissi: "Ballo come un'anatra. Non so ballare. Ma quello che mi piacerebbe fare è mettere insieme tutte le caratteristiche, i manierismi e le stranezze dei miei chitarristi preferiti, quindi il "windmill" (mulino a vento) di Pete Townshend, la chitarra dietro la schiena di Jimi Hendrix e il "duck walk" di Chuck Berry. Abbiamo lavorato su tutto questo, e lo abbiamo messo insieme. Sono quei momenti in cui non riesci a pensare "Sono stanco" o "Sento la pressione per farlo." Lo fai e ti diverti!"