Le grandi amicizie nel mondo del rock. I legami più belli tra le rockstar

Vi siete mai chiesti quale può essere il rapporto tra le rock star al fuori del palco?

In un mondo artistico così grande e vario alcuni di loro inevitabilmente formano stretti legami, diventando vere e proprie amicizie. Altri invece formano dei legami professioni che nel corso degli anni li portano a frequentarsi anche al fuori della scena pubblica.

Ecco le storie di amicizie più belle nel mondo del rock:

Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister

L'amicizia tra il Principe Delle Tenebre e Lemmy Kilmister risaliva ai giorni delle prime prove in Inghilterra, quando i Black Sabbath condividevano una sala prove con gli Hawkwind, la prima band in cui Lemmy suonava prima de Motorhead. Dopo la morte del grande Lemmy nel 2015, Ozzy dichiarò: "Era il mio eroe. Era fottutamente fantastico, un buon amico. Mi manca già. Non lo dimenticherò mai." Lemmy ha anche contribuito alla scrittura dell'album solista di Ozzy "No More Tears".

Brian May e Tony Iommi

Brian May e Tony Iommi sono grandi amici da tantissimi anni. In pochi sapevano che i due sono migliori amici da tempo, ma forse avrebbero potuto capirlo già nel 1992 quando il chitarrista dei Black Sabbath suonò quasi tutto il concerto tributo a Freddie Mercury al fianco di Brian May ricoprendo il ruolo quasi di chitarrista ritmico. Il suo è molto legato, professionalmente e umanamente. In occasione del 71esimo compleanno di Tony Iommy, Brian May inviò le sue camicie come regalo all'amico chitarrista pubblicando su instagram questa didascalia: "Buon compleanno Tony Iommi! Padre dell’Heavy Metal! E grande amico! Sono felice che ti sia piaciuta la maglietta!!! In un attimo l’hai fatta diventare bellissima!!! Bri”

Dave Grohl e Taylor Hawkins

Il loro legame potrebbe certo non essere una sorpresa ma non sempre tra compagni di band si va sempre d'accordo. Ma tra Dave Grohl e Taylor Hawkins la storia è completamente diversa. I due sono legatissimi fin dal 1997, anno in cui Hawkins entrò ufficialmente nei Foo Fighters. In un'intervista rilasciata a RadioX UK Dave descrisse così il suo batterista: "sapevo che saremmo diventati migliori amici per la vita fin dalla prima volta che abbiamo bevuto una birra insieme".

Axl Rose e Sebastian Bach

Axl Rose e Sebastian Bach sono buoni amici da decenni. La loro amicizia è nata quando gli Skid Row andarono in tour con i Guns N' Roses nei primi anni '90. Tempo fa erano soliti rilasciare interviste insieme e ospitarsi a vicenda sul palco con le rispettive band.

Johnny Depp e Marilyn Manson

Il chitarrista degli Hollywood Vampires e attore Johnny Depp è incredibilmente amico di Marilyn Manson. I due si sono presentati molto spesso insieme alle anteprime di molti film, e si sono esibiti sul palco l'uno con l'altro. I due hanno lo stesso tatuaggio sui polsi con la scritta "No Reason".

Eddie Vedder e Chris Cornell

Eddie Vedder e Chris Cornell diventarono grandi amici quando lavorarono insieme su "Hunger Strike" dei Temple Of The Dog, nei primi anni '90. I due continuarono a frequentarsi nel corso degli anni, ospitandosi spesso a vicenda durante i concerti. Vedder ha avuto un momento davvero difficile dopo la morte di Cornell. È riuscito ad aprirsi solo tempo dopo dichiarando: "Non era solo un amico, era qualcuno a cui ho guardato sempre come si guarda un fratello maggiore".

Jimmy Page e Jeff Beck

In una recente intervista rilasciata per il documentario Still On The Run: The Jeff Beck Story, Jimmy Page ha spiegato che lui e Beck sono diventati amici dalla prima volta che si sono incontrati. I due hanno iniziato a suonare insieme negli Yardbirds, molto prima che Page formasse i Led Zeppelin. La coppia ha continuato a suonare insieme sporadicamente ospitandosi a vicenda durante alcuni concerti.

David Bowie e Iggy Pop

Iggy Pop e David Bowie erano forse una delle coppie di amici più salda e duratura in tutta la scena rock. Hanno suonato insieme nel 1976, poi Bowie aiutò Iggy a scrivere alcune canzoni per i suoi primi due album solisti dopo aver lasciato gli Stooges. "L'amicizia con David è stata la luce della mia vita", scrisse Iggy il giorno dopo Bowie nel 2016. "Non ho mai incontrato una persona così brillante. Era il migliore di tutti".