Metallica, Lars Ulrich ha fatto una sorpresa a un’infermiera che sta lottando in prima linea contro il Covid-19

Durante l’ultima puntata del Jimmy Kimml Live, nella parte soprannominata #HealthCareHero dedicata a chi sta lottando in prima linea contro il Coronavirus, l'ospite d'onore è stato Lars Ulrich. Il batterista dei Metallica ha deciso di fare una bellissima sorpresa a una fan della band, Tracey Bednar, che lavora come infermiera nel reparto di pediatria di un ospedale di Long Island, a New York, dove tanti bambini sono ricoverati proprio per colpa del Covid-19.

Durante l’intervista l’infermiera ha raccontato che quando è in macchina e percorre la strada che da casa la porta a lavoro e viceversa, alla radio mette sempre i Metallica ad alto volume, in particolare la sua canzone preferita, il grande classico del cosiddetto Black Album, Enter Sandman.

Proprio in quel momento dell’intervista Lars Ulrich si è collegato in diretta, unendosi alla conversazione con immensa gioia della sua fan. Il batterista ha voluto ringraziare Tracey per il suo impegno nella lotta contro il Covid-19: “Da padre di tre figli, non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza per quello che fai – le ha detto – sono stato qui ad ascoltare il tuo racconto. Qui a San Francisco io e la mia famiglia ti siamo davvero molto grati per ciò che fai. E ti ringrazio anche per permettere ai Metallica di essere parte della tua vita e del tuo viaggio verso casa”.

Ma non è tutto: Lars Ulrich ha anche invitato Tracey a partecipare al prossimo live della band a New York e le ha promesso che le invierà personalmente una copia autografata del boxset S&M2 che ha mostrato con orgoglio nel video. Questo è il cofanetto dedicato al grandioso concerto che i Metallica hanno realizzato con la San Francisco Symphony Orchestra, vent’anni dopo il primo show insieme, in occasione dell’inaugurazione del Chase Center.

Ulrich ha annunciato che il boxset uscirà ad agosto. In seguito, su Instagram, il batterista ha raccontato di questa sorpresa alla sua fan: “Ringrazio Jimmy Kimmel per avermi ospitato nel suo show per celebrare l’#HealthCareHero della settimana, Tracey Bednar – ha scritto nel post - È un’infermiera pediatrica di Long Island che sta lavorando duramente in questo periodo e che, tra l’altro, è anche una grande fan dei Metallica. Tracey – ha proseguito – grazie per quello che fai e per l'incredibile contributo alla tua comunità. Non vedo l’ora di consegnarti l’accesso VIP per il nostro concerto la prossima volta che suoneremo nella zona di New York”. Quello di Lars è stato davvero un gesto nobile nei confronti di una persona che, come tantissime altre in tutto il mondo, sta mettendo a rischio la propria vita per aiutare gli altri a sconfiggere il Coronavirus.