System Of A Down + Korn: UFFICIALE nuova data ad IDays il 10 giugno 2021. Tutte le info e biglietti

È ufficiale: I-DAYS Milano tornerà nell’estate 2021! La grande musica live riparte il prossimo anno più forte che mai! Live Nation Italia è al lavoro per organizzare la nuova edizione di uno dei festival più importanti in Italia ed Europa: I-DAYS Milano ritorna dal 10 al 13 GIUGNO 2021.

I SYSTEM OF A DOWN sono riconfermati come headliner prima dei Korn al festival! Le band di Serj Tankian e Jonathan Davis si esibiranno nella giornata di giovedì 10 giugno 2021.

INFO BIGLIETTI:

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei System Of A Down + Korn del 12 giugno 2020 restano validi per il nuovo show del prossimo 10 giugno 2021.

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I BIGLIETTI GIÀ ACQUISTATI - CLICCA QUI

I biglietti per l’I-DAYS 2021 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla line-up del festival saranno comunicate quanto prima.

