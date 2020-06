Queen, Brian May dopo l'attacco di cuore: "sono tornato a lavoro in studio di registrazione"

Qualche settimana fa Brian May ha fatto spaventare tutti i suoi fan, prima con un incidente domestico mentre faceva giardinaggio, e poi con un attacco di cuore per colpa del quale ha dovuto subire un intervento chirurgico per applicare tre stents alle arterie che risultavano ostruite.

Adesso il chitarrista dei Queen sta meglio, anche se il dolore dovuto allo strappo muscolare al gluteo persiste e paradossalmente gli causa più fastidio del recente problema di cuore ormai risolto. Brian May si sta riprendendo lentamente e, come riporta il Mirror, ha deciso di tornare subito a suonare. Il musicista era così desideroso di riprendere in mano la sua chitarra che si è letteralmente “trascinato” fino allo studio di registrazione, camminando con le stampelle.

“Striscio ancora per casa sulle mani e sulle ginocchia e non è proprio una cosa in stile rock – ha scherzato – però sono riuscito a tornare in studio. Speriamo che io possa riprendermi presto così torneremo a fare grandi cose”. Durante questo periodo di convalescenza Brian May sta ricevendo tantissimi messaggi da parte dei fan, i quali gli augurano una pronta guarigione e gli manifestano tutto il loro affetto.

Visualizza questo post su Instagram Bri Un post condiviso da Brian Harold May (@brianmayforreal) in data: 3 Giu 2020 alle ore 4:12 PDT

Il musicista 72enne è molto grato di tutte queste attenzioni e ha voluto ringraziare i suoi followers con un video sui social: “Sono davvero molto emozionato perché sono stato travolto da un fiume d’amore e di sostegno che è arrivato dopo le notizie date dalla stampa – ha dichiarato - davvero non me lo aspettavo. Come potete vedere, sto bene. La mia casella email e tutti gli altri canali sono stati sommersi da messaggi incredibili, non riuscirò mai a ringraziarvi tutti individualmente. Quindi, per favore, lasciate che vi ringrazi qui. Vi sembrerà strano, ma ho avuto la sensazione di essere morto ma di poter comunque andare al mio funerale per vedere tutti gli omaggi ricevuti. Penso spesso all’idea del funerale – ha proseguito – a tutte quelle persone che arrivano e dicono quelle cose bellissime sulla persona che se n’è andata e che dunque non può più sentirle. Mi spiace se tutto questo vi suona strano, ma è una sensazione che non posso spiegare in altro modo”.

Non appena questo brutto periodo sarà finito e questi tristi pensieri saranno passati, la speranza di tutti i fan è quella di poter rivedere presto Brian May sul palco, insieme a Roger Taylor e Adam Lambert, per tornare a sognare insieme a loro e alla musica immortale dei Queen.