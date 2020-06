Gli astronauti della SpaceX hanno preparato la missione ascoltando AC/DC e Black Sabbath

Sabato scorso la missione organizzata da SpaceX ha fatto la storia riportando gli astronauti in orbita per la prima volta con una missione finanziata da una società privata.

Gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley, a bordo della capsula Crew Dragon in cima al razzo Falcon 9 di SpaceX, sono partiti dal Kennedy Space Center dopo 9 anni dall'ultima missione americana.

Il lancio è stato effettuato sabato dopo che il maltempo ha impedito il decollo iniziale del 27 maggio. Quel giorno i due veterani dell'aeronautica statunitense avevano scelto una playlist decisamente rock per raggiungere la capsula di decollo, includendo tra le canzoni anche l'iconica "Back In Black" degli AC/DC. Ma perché proprio quella canzone? Il commentatore della missione SpaceX Lauren Lyons ha spiegato che Behnken e Hurley hanno scelto quell'iconico pezzo perché erano passati ben nove anni dall'ultima missione partita dalla piattaforma 39A, e il brano avrebbe dovuto sottolineare il ritorno (back) nello spazio.

Ma il grande classico degli AC/DC non è l'unica nota di rock'n'roll presente in questa ormai storica missione spaziale. Il viaggio della capsula Crew Dragon è durata circa 19 ore prima dell'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale e quindi i due astronauti hanno potuto anche dormire in orbita. Ma quale sarà stata la sveglia scelta dall'equipaggio per prepararsi alla procedura di attracco? Su suggerimento degli stessi Bob Behnken e Doug Hurley, il controllo missione ha deciso di svegliare l'equipaggio con "Planet Caravan" dei Black Sabbath, la band preferita di entrambi i cosmonauti!