Nirvana, tutta la verità sulla tragica lettera che Kurt Cobain scrisse ai fan nel 1992

Con l’album Nevermind, nel 1991 i Nirvana iniziarono a scalare le classifiche, raggiungendo un successo internazionale che nessuno di loro si aspettava. Kurt Cobain dovette quindi iniziare a fare i conti con la fama e con una vita da rock star per la quale non era evidentemente pronto, una vita che forse neanche voleva davvero. La sua band, infatti, nacque come voce anti-sistema e quando invece, grazie a quell’album, la loro musica divenne di fatto più mainstream, il frontman non riuscì ad accettarlo.

Kurt iniziò ad avere problemi di salute. Soffriva anche di problemi di stomaco, nonostante si impegnasse a fare di tutto per risolverli: diventò vegetariano, iniziò a fare attività fisica, smise di fumare e si fece visitare da diversi dottori, come raccontò lui stesso nei suoi diari. Questi problemi si protrassero per cinque anni: “Pensavo al suicidio ogni giorno – raccontò – alla fine ho deciso di curarmi da solo”. Fu così che iniziò a fare uso di eroina.

In quel periodo scrisse anche una sorta di lettera ai fan che, però, non fu mai resa nota quando Kurt era ancora in vita. Secondo Billboard, Kurt la scrisse nel 1992 dopo un periodo trascorso in riabilitazione. In questo messaggio vi erano scritte queste parole: “Ho deciso di alleviare il mio dolore con piccole dosi di eroina per 3 intere settimane che sono state una vera batosta. Mi è servito come sollievo per un po’ – ha proseguito – ma poi il dolore è tornato e così ho smesso. È stata una cosa stupida da fare e non la farò mai più”.

Purtroppo, però, Kurt non tenne fede al suo proposito e ricominciò ben presto a drogarsi. Anche poco prima di suicidarsi aveva assunto eroina. Con quella lettera, pubblicata integralmente nel volume Journals uscito nel 2002 e contenente alcuni suoi scritti, in un certo senso Kurt ha voluto raccontare ciò che stava passando a chi lo amava e lo sosteneva: fu quasi uno sfogo e quell’ultima frase sembrava più una promessa ai fan che a sé stesso. In ogni caso, non è riuscito a mantenerla e rileggere quelle parole adesso è doloroso per tutte le persone che, ancora oggi, amano questo artista e la musica immortale che ha regalato al mondo.