Alice Cooper: "voglio che sia Johnny Depp ad interpretarmi in un biopic, sarebbe perfetto!”

Se Johnny Depp è riuscito a tornare al suo primo grande amore, ovvero la musica, il merito è anche di Alice Cooper che lo ha voluto nel suo supergruppo, gli Hollywood Vampires. I due si sono incontrati sul set del film di Tim Burton, Dark Shadows, dove il rocker ha interpretato un piccolo cameo; da quell’incontro è nata sono una profonda amicizia, basata sulla stima reciproca: ecco perché Alice Cooper vorrebbe che fosse proprio Johnny a vestire i suoi panni in un eventuale biopic sulla sua vita.

L’icona del rock ne ha parlato durante un’intervista realizzata per promuovere il suo nuovo podcast dal titolo Alice Cooper Vintage Vault. “Se solo Johnny fosse un po’ più bello potrebbe impersonarmi - ha scherzato l’artista parlando con Yahoo Entertainment, per poi aggiungere – sarebbe il miglior attore per questo ruolo, perché a lui piace avventurarsi in ruoli che nessun altro vuole fare. E poi adora truccarsi e utilizzare protesi – ha sottolineato – indosserebbe un naso finto per assomigliarmi in tutto e per tutto. Inoltre, lui mi conosce abbastanza bene da riuscirmi a imitare perfettamente, ne sono sicuro”.

In effetti, non si può che dare ragione ad Alice Cooper: Johnny Depp ha sempre interpretato personaggi particolari, eccentrici e stravaganti, senza contare che sa anche cantare e suonare, elementi da non sottovalutare quando si interpreta un musicista. Insomma, il divo del cinema sarebbe davvero perfetto per raccontare sul grande schermo la vita di questa leggenda del rock; se il regista poi fosse Tim Burton, potrebbe uscirne fuori un vero capolavoro, non solo perché il noto regista insieme a Depp ha costruito alcuni dei personaggi più riusciti e apprezzati dei suoi film, ma anche perché l’immaginario del suo cinema è per certi versi affine a quello di Alice Cooper, noto per le sue performance molto teatrali, grazie alle scenografie e ai costumi ispirati all’horror.

Questa è l’era dei biopic e il successo di quelli usciti di recente potrebbe davvero convincere il rocker 72enne a progettare un film che racconti la sua straordinaria carriera, un percorso musicale che continua ancora oggi e che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock.