U2, Bono scrive una lettera ai Beatles: “Siete il primo ricordo che ho della musica nella mia vita”

Il 10 maggio Bono ha festeggiato 60 anni e per l’occasione ha condiviso con i fan la playlist delle canzoni più importanti della sua vita. Tra queste ci sono, ad esempio, brani dei Rolling Stones, di Patti Smith, di Bob Dylan, dei Nirvana e dei Beatles.

Il frontman della band irlandese ha anche espresso il desiderio di scrivere una lettera a ciascuno degli artisti o dei gruppi che ha citato per esprimere loro la sua gratitudine e la sua ammirazione, ma anche per spiegare il suo legame con le canzoni che ha inserito nella sua playlist personale. Per questo suo progetto, il cantante ha deciso di iniziare dai Beatles parlando, in particolare, di una canzone alla quale è particolarmente affezionato, ovvero I Want To Hold Your Hand, brano composto da John Lennon e Paul McCartney e pubblicato nel 1963. Il singolo divenne ben presto un successo internazionale e le copie vendute furono ben 12 milioni.

Ecco il testo della lettera che Bono ha scritto per i suoi beniamini:

“Cari Beatles,

rappresentate il primo ricordo che ho della musica. Avevo tre anni e mi trovavo nel cortile sul retro della mia casa al numero 10 di Cedarwood Road… Associo I Want To Hold Your Hand all’odore dell’erba appena falciata, mentre me ne stavo sdraiato sul prato verde dopo che mio padre lo aveva tagliato… Accanto a me c’era la falciatrice che aveva i rotori macchiati di verde e doveva essere riparata. Mio fratello Norman riuscì ad aggiustarla… Lui riusciva a riparare qualsiasi cosa.

Era la primavera del 1964… questa canzone alla radio sprigionavaenergia vitale… come se io, per la prima volta, mi rendessi conto di essere vivo e che questa fosse una cosa davvero grandiosa! Non so di chi fosse la mano alla quale avete pensato quando avete scritto questo brano… sarebbe stato bello immaginare fosse quella di mia madre, ma all’età di tre anni la maggior parte dei bambini cercano di spezzare certi legami… io non avevo pensieri così materni o romantici. Nella mia testa sembrava come se l’universo stesse cantando direttamente per me… e provo ancora questa sensazione adesso quando ascolto molte delle vostre canzoni. Forse è proprio così che può sorgere un complesso messianico… il vostro fan, Bono”.

Al frontman degli U2, dunque, i Beatles ricordano l’infanzia e questo è un motivo in più che lo spinge ad amare la loro musica, come si evince da questa lettera. Bono è davvero un grande fan dei Fab Four e ancora oggi la loro arte racchiude un significato profondo per lui, come del resto per tutti i loro fan più affezionati.