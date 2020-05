Queen, Brian May ringrazia i fan che gli sono stati vicino: "un'incredibile quantità d'amore, non me l'aspettavo"

Il chitarrista dei Queen Brian May ha voluto ringraziare tutti i fan per il "fiume di amore e di sostegno" ricevuto dopo aver rivelato di essere stato recentemente colpito da un attacco di cuore.

May si è detto scioccato dalla "fantastica quantità di amore" ricevuta da tutti i suoi fan dopo aver reso pubblica la difficile situazione di salute vissuta in questo ultimo mese.

In un videomessaggio caricato su youtube e sul suo sito web, il chitarrista dei Queen ha dichiarato: "Oggi non riesco a raggiungere la mia stanza della musica, il cosiddetto salotto della musica. Sto cercando di fare un po' di cose ma sono incredulo. Sono davvero più che toccato dalla quantità di amore e supporto che mi avete mandato e dell'incredibile copertura mediatica che mi è stata riservata per questa notizia. Non mi aspettavo davvero tutto questo. Come potete vedere sto bene. Sembrerà strano, ma la mia casella di posta elettronica, la cartella con i messaggi salvati e tutto il resto sono piene di messaggi incredibili. Non sarò mai in grado di ringraziarvi tutti individualmente, quindi per favore lasciatemi almeno ringraziare qui. È semplicemente incredibile. Queste parole potrebbero sembrare molto strane ma mi sento come se fossi morto e sia stato in grado di partecipare al mio funerale e vedere tutti gli omaggi. Non ci avevo pensato ai funerali. Non so se ci avete mai pensato. Conosci tutte queste persone che vengono e dicono queste cose meravigliose su una persona che se n'è andata, ma non riesci a sentirle... Quindi sono fortunato ad averle sentite, la mia vita è ore completa."

Guarda il messaggio di Brian May: