Serj Tankian e l'emergenza coronavirus: “La natura ci ha invitato a riflettere su ciò che stiamo facendo a questo pianeta”

Serj Tankian ha espresso la sua opinione sulla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, intervenendo durante una chat live su Facebook con il Tumo Center For Creative Technologies. Il frontman dei System Of A Down ha parlato, in particolare, delle conseguenze economiche della pandemia e degli insegnamenti che ciascuno di noi dovrebbe trarre da quando sta accadendo.

“Il lockdown è stato devastante per molte persone, come ad esempio i lavoratori e i proprietari di piccole aziende – ha detto il cantante – è stata un’esperienza davvero negativa sotto diversi punti di vista, ma ci ha anche insegnato molte cose, o almeno credo. Una delle cose alle quali ho pensato in questo periodo è cosa significa tutto ciò che sta accadendo. Ho visto un documentario su internet – ha proseguito – qualcuno ha detto che la natura ci ha fatto rinchiudere in casa e ci ha detto di riflettere su ciò che stiamo facendo a questo pianeta come umanità, ad esempio con i consumi, con il tipo di energia che utilizziamo, insomma con il nostro impatto ambientale sulla Terra”.

Il frontman ha proseguito: “Penso che questa sia la lezione più importante per me in questa pausa involontaria. Ha iniziato a farmi pensare che il punto di riferimento che abbiamo adesso per il progresso, la società e la civilizzazione sia davvero non sostenibile, per questo motivo dobbiamo pensare ad altri punti di riferimento che possano guidarci verso il futuro. Magari potrebbe essere l’indice di felicità – ha detto ancora – oppure l’indice relativo allo stile di vita, oppure qualche altro tipo di indice, magari quello dell’uguaglianza. Dobbiamo guardare avanti in un modo diverso”.

Tankian, dunque, ha voluto lanciare un messaggio importante, invitando le persone a cambiare le proprie abitudini e a rispettare l’ambiente in cui vivono: “Stavo parlando con un mio amico qui in Nuova Zelanda – ha continuato – e abbiamo discusso su cosa significhi ‘normale’. Abbiamo convenuto che la normalità rappresenta la nostra stessa estinzione. Intendo dire che tornare alla normalità significa tornare a dirigerci verso l’estinzione a causa di una crescita non sostenibile e del tipo di vita che tutti noi conduciamo. E comunque – ha aggiunto – a prescindere dalla quantità di energie alternative in tutto il mondo, queste non possono sostituire pienamente i combustibili fossili. Ecco perché dobbiamo limitare i nostri consumi. Questo riguarda anche i consumi alimentari. Gran parte dei combustibili fossili vengono utilizzati per gli allevamenti intensivi: crescere gli animali per mangiarli, con tutta la quantità di terreno utilizzato a tal fine, la quantità d’acqua, di grano e di altre sostanze utilizzate per tutti gli allevamenti del mondo, ci porta a rimettere in discussione le cose di cui abbiamo davvero bisogno in vista della riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili prevista nell’immediato futuro”.

Serj Tankian intende dunque abbracciare un nuovo stile di vita, cercando di ridurre i consumi per salvare la Terra, sperando che tutti facciano la stessa cosa. Nel frattempo, il musicista nei prossimi mesi intende pubblicare un EP contenente alcuni brani che aveva scritto per i SOAD ma che alla fine ha deciso di utilizzare come solista, visto che i dissapori all’interno della band, relativi proprio alla creazione e alla pubblicazione di nuova musica, sembrano non ancora superati.