Queen, Brian May ha avuto un infarto ed è stato operato: "ora sto bene". Guarda il video

In un nuovo video pubblicato su Instagram, il chitarrista dei Queen Brian May ha rivelato di aver avuto un infarto che lo ha portato "molto vicino alla morte" a seguito del recente incidente avvenuto nella sua casa di Kensington mentre faceva giardinaggio. Il musicista aveva precedentemente annunciato di essersi strappato il Gluteus Maximus (muscolo posteriore) che lo aveva costretto al ricovero in ospedale.

Il leggendario chitarrista ha detto di aver fatto delle analisi molto approfondite a seguito dell'incidente. Sono state necessarie due risonanze magnetiche per scoprire il danno ai nervi che ha causato un così insopportabile dolore, descritto da Brian May come "un cacciavite nella schiena". May ha aggiunto che ciò che i medici hanno scoperto in seguito lo ha davvero scioccato: "in mezzo a tutta questa faccenda ho avuto anche un piccolo infarto. Sono stato molto vicino alla morte dopo che i medici hanno scoperto tre arterie occluse."

Secondo la descrizione del chitarrista dei Queen, che ha sempre avuto a suo dire una soglia del dolore molto elevata, la sensazione e il male provato durante questo incidente è stato tale da "paralizzargli quasi il cervello".

May ha aggiunto di aver rifiutato un intervento chirurgico a cuore aperto nonostante "molta pressione" da diversi lati. Ha optato invece per l'aggiunta di tre stent, come suggerito da alcuni medici.

