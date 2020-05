Pink Floyd, Roger Waters: il film concerto Us + Them sarà pubblicato online. Tutti i dettagli e quando vederlo

Le parti più belle del tour iniziato nel 2017 e intitolato Us + Them di Roger Waters sono state racchiuse e confezionate all'interno di un bellissimo film concerto uscito l’anno scorso al cinema. Adesso il co-fondatore dei Pink Floyd ha annunciato che il prossimo 16 giugno l’opera "Us + Them" sarà pubblicata online e su YouTube e in seguito sarà disponibile anche in Blu-ray e in DVD come riportato da alcuni media.

Il film è stato diretto dallo stesso Roger Waters insieme a Sean Evans e comprende alcune esibizioni tratte dai suoi concerti ad Amsterdam e nel Regno Unito: le immagini raccontano i momenti più belli del grandioso spettacolo che il bassista ha portato in giro per il mondo per ben due anni con 156 date in totale. Sarà possibile rivedere le meravigliose scenografie, dal famoso maialino Algie che vola sopra la Battersea Power Station, la centrale elettrica londinese, proprio come sulla copertina di Animals, fino alla suggestiva proiezione della piramide arcobaleno che campeggia sulla copertina di The Dark Side of The Moon.

Durante il tour Us + Them, infatti, Roger Waters ha ripercorso la sua intera carriera, dai Pink Floyd fino a quella solista, eseguendo canzoni tratte dagli album appena citati, ma anche da Wish You Were Here, The Wall e dall’album solista del 2017 intitolato Is This The Life We Really Want?. A differenza della versione cinematografica del film concerto, però, quella digitale conterrà due brani in più, ovvero il grande classico dei Pink Floyd, Comfortably Numb, e il singolo di Waters, Smell the Roses, pubblicato nel 2017.

Quando presentò Us + Them, Roger Waters spiegò che per lui quel tour avrebbe dovuto rappresentare un “invito all’azione” per il pubblico: “L’uomo sapiens si trova a un bivio – ha spiegato il musicista – possiamo mettere insieme il nostro amore, sviluppare la nostra capacità di empatizzare con gli altri e agire collettivamente per il bene del nostro pianeta – ha detto – oppure possiamo continuare a essere dei ‘Comfortably Numb’, e proseguire, come dei lemming ciechi, nella nostra attuale marcia mortale e omicida verso l’estinzione. Us + Them è un voto per l’amore e la vita”.

Con la sua opera, Roger Waters ha voluto dunque invitare tutti ad agire, a ribellarsi a ciò che sta accadendo sul nostro pianeta, sia a livello politico che a livello ambientale, e a impegnarsi per far sì che le cose cambino: “Forse qualcuno tra il pubblico potrà esultare e questo va bene – ha detto Waters – ma molti piangeranno. È ciò che spero”. Il tour Us + Them è stato un enorme successo e il messaggio dell’artista è arrivato chiaramente ai fan; la sua speranza è che adesso, con la pubblicazione online, il suo invito all’azione raggiunga un numero maggiore di persone.

A parte il film, gli altri progetti di Waters sono al momento fermi a causa della pandemia: anche quest’anno, a partire da luglio, il musicista avrebbe dovuto esibirsi in tutto il mondo con un nuovo tour intitolato This Is Not a Drill. Purtroppo, però, tutti i concerti in programma sono stati rinviati al 2021.