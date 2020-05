Bruce Springteen in concerto per beneficenza con i Dropkick Murphys a Fenway Park di Boston

Bruce Springsteen ha deciso di partecipare come guest star all’evento benefico online intitolato Streaming Outta Fenway organizzato dai Dropkick Murphys, la band celtic punk originaria di Quincy, vicino Boston. L’appuntamento è per il 29 maggio a partire dalle ore 18 locali, quando in Italia sarà mezzanotte. Il concerto verrà trasmesso su Facebook, YouTube, Twitter e Twitch, nei canali ufficiali dei Dropkick Murphys.

L’evento sarà realizzato per beneficenza e infatti sarà legato a una campagna di raccolta fondi per diversi enti benefici impegnati per aiutare chi ha più bisogno in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus, come il Boston Resiliency Fund, Feeding America e Habitat for Humanity Greater Boston. Il concerto sarà molto particolare: a causa della pandemia in corso, ovviamente non ci sarà il pubblico, lo stadio sarà completamente vuoto e i Dropkick Murphys si esibiranno sul diamante, il campo da gioco vero e proprio, visto che in questo periodo anche il baseball è fermo. Il Boss, invece, si esibirà da remoto.

“È proprio così – si legge nel comunicato del gruppo su Facebook - saremo la prima band della storia a suonare sul prato del campo da gioco e lo faremo gratis, per voi, i migliori fan del mondo! Sugli spalti non ci sarà il pubblico e questa è un’altra ‘prima volta’. Nessun’altra band, infatti, ha mai suonato un intero live in uno stadio sportivo vuoto! Ciò significa che voi prenderete parte allo show insieme alla vostra famiglia o ai vostri vicini, nel salotto o nel cortile di casa vostra”.

La setlist dell’esibizione prevede un’alternanza di brani dei due artisti partecipanti all'evento, una canzone del repertorio della band punk, poi una canzone di quello di Springsteen e così via. “Suoneremo insieme – hanno spiegato ancora i Dropkick Murphys sui social – una nostra canzone + una sua canzone”.

In realtà, questa non è la prima volta che il Boss collabora con la band: il musicista ha infatti lavorato con loro in due occasioni, la prima volta per realizzare una cover di Peg O’ My Heart, contenuta nell’album Going Out In Style, pubblicato dal gruppo nel 2011, e la seconda per registrare Rose Tattoo, un brano contenuto in un EP del 2013 pubblicato per raccogliere fondi per le vittime della strage alla Maratona di Boston.