Rammstein: l'incredibile set cinematografico realizzato per le foto e i video del loro ultimo album. Guardalo qui

Nel maggio del 2019 i Rammstein hanno pubblicato il loro settimo album in studio, un disco al quale hanno preferito non dare un titolo. Si tratta di un lavoro che ha richiesto molto tempo, considerando che è arrivato dieci anni dopo il disco precedente, Liebe ist für alle da.

Per celebrare il loro grande ritorno sulle scene con un nuovo album in studio, la band tedesca ha voluto fare le cose per bene, senza lasciare nulla al caso. Ecco perché, nel gennaio del 2019, i musicisti sono stati impegnati per ben quattro giorni nel set fotografico di Jes Larsen, il fotografo danese che ha ricevuto l’incarico di ritrarli per realizzare lo shooting perfetto per questo tanto atteso disco.

Oggi i Rammstein hanno deciso di condividere un breve documentario che racconta il making of di quell’incredibile lavoro svolto sul set per realizzare le foto. “È stata dura – racconta la costumista Vibe Dabelsteen in proposito – ma i ragazzi mi hanno aiutato molto, quindi alla fine ha funzionato. Il lavoro non racconta un periodo specifico in quanto contiene elementi appartenenti a diversi periodi storici. Il mio preferito è il tastierista Flake – ha sottolineato – è il tipo di persona che non puoi categorizzare. Lui è stato quello per il quale mi sono chiesta ‘Come posso riuscirci?’. Per fortuna, a lui è piaciuta la mia idea. Ci sono alcuni riferimenti steampunk a ciò che si può vedere al bordo del Titanic. È una sorta di sguardo apocalittico”.

Il video mostra come sono state realizzate le foto, dalla prima all’ultima fase del lavoro, ossia dalla prima riunione per la discussione del concept e dell’ambientazione, fino alla realizzazione dei vari set per le foto. Il fotografo Jes Larsen si è detto molto soddisfatto del risultato, sottolineando la difficoltà di alcuni scatti dovuta all’estrema attenzione al dettaglio, un duro lavoro che però ha dato i suoi frutti.

Nel frattempo, i Rammstein al momento sono fermi: la band è stata costretta a cancellare il tour europeo negli stadi a causa della pandemia in corso e ora si attendono notizie in merito al rinvio dei concerti previsti in questo periodo.