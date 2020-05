David Gilmour ricorda il primo incontro con Jimi Hendrix: "gli feci da guida turistica per Parigi"

Nel 2015, la voce dei Pink Floyd, David Gilmour, aveva condiviso il racconto del primo incontro, negli anni '60, con Jimi Hendrix, il genio della chitarra che arrivò a Londra come un vortice. Stava ancora lavorando con la sua band "Jokers Wild" quando incontrò per la prima volta il musicista dal suono inconfondibile.

"L'ho visto suonare dal vivo in questo club chiamato Blaises a South Kensington. Si è esibito con Brian Auger Trinity e Julie Driscoll che cantava. Quel posto era piccolo, ma pieno di gente, come i Beatles e i Rolling Stones, e pensai, sta succedendo qualcosa. Poi questo ragazzo è entrato e ha suonato la chitarra con la mano destra, nel verso sbagliato. È stato un fenomeno assoluto sin dall'inizio". Chi non sarebbe voluto essere lì in un momento unico come quello.

Ma gli incontri tra i due musicisti non erano terminati: Gilmour e Hendrix si videro di nuovo quando il chitarrista arrivò nella capitale francese. Quando Hendrix si trovava in Francia, infatti, Gilmour – che non si era ancora unito ai Pink Floyd - rivela di avergli fatto da guida turistica a Parigi.

"Più tardi, mi trovavo a Parigi con il mio piccolo gruppo pop Jokers Wild per una serata e lo incontrai: sembrava simpatico, timido”.

Possiamo solo immaginare che tipo di influenza Hendrix potrebbe aver avuto su Gilmour.