System Of A Down, Serj Tankian pubblicherà un disco con canzoni inedite inizialmente composte per la band

I System Of A Down non pubblicano nuova musica dal 2005, anno in cui uscirono Mezmerize e Hypnotize, due dischi molto amati ancora oggi dai fan di tutto il mondo che non smettono di sperare in un nuovo album. Com’è noto, negli ultimi anni la band ha provato a mettersi a lavoro per pubblicare finalmente nuovi brani ma, a causa di dissapori e incomprensioni tra alcuni componenti del gruppo, in particolare tra Daron Malakian e Serj Tankian, alla fine i SOAD hanno continuato solo a fare dei live di tanto in tanto, senza però riuscire a realizzare questo fantomatico nuovo disco.

Ciascun musicista, però, ha continuato a lavorare per conto proprio e a comporre dei brani, nella speranza di riuscire poi a trovare una soluzione alle incomprensioni a livello creativo (e anche finanziario) che li hanno divisi in questi anni. Il tempo, però, è passato e finora la band non è ancora riuscita a risolvere questi problemi; così adesso Serj Tankian è giunto a una conclusione: ha deciso di pubblicare per conto proprio alcuni brani che aveva scritto per i SOAD.

In un’intervista per Spin, il frontman ha rivelato che entro quest’anno pubblicherà un suo EP di canzoni rock: “In origine avevo in mente questi brani per un disco dei System, nel caso in cui fossimo riusciti a realizzare un nuovo album – ha spiegato – tuttavia, poiché non riusciamo davvero a trovare una soluzione, ho deciso di completare questi pezzi da solo e di pubblicarli come un EP”.

A proposito della composizione di queste canzoni, Tankian ha detto: “Ho sempre dei pezzi rock random composti in momenti diversi e poi conservati per il futuro. Poi un bel giorno arriva il progetto giusto o l’idea giusta per pubblicarli – ha spiegato – tutti questi pezzi contengono il piano e i sintetizzatori, fattore che li rende diversi rispetto a quelli realizzati da un gruppo di quattro persone come i System, sebbene anche noi usassimo i sintetizzatori a volte”.

“Questo disco – ha proseguito il cantante – contiene roba che è davvero molto heavy. Poi c’è anche qualcosa di diverso, come ad esempio una canzone dedicata a mio figlio. Questo EP in un certo senso affronta la difficoltà di scrivere su tematiche diverse, ad esempio quelle politiche o non politiche. Penso che alla fine abbiano tutte a che fare con me stesso. Credo che chiamerò questo disco Elasticity – ha concluso scherzando – solo perché volevo realizzarlo con i System ma non ci sono riuscito. Penso di chiamarlo proprio così, anche se in realtà non l’ho ancora completato. Credo, però, che riuscirò a pubblicarlo entro quest’anno”.