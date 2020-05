Noel Gallagher finì in ospedale con attacchi di panico per l'abuso di cocaina: "furono anni terribili"

Noel Gallagher, recentemente intervistato per il podcast di Matt Morgan “Funny How?”, è tornato a parlare dei suoi trascorsi con la droga.

L'ex frontman degli Oasis, attualmente frontman del gruppo "High Flying Birds", ha raccontato in particolare un episodio accaduto negli anni Novanta, quando era all'apice del successo.

Gallagher, oggi 52enne, ha raccontato che quelli tra il 1995 e il 1998 sono stati i suoi "anni folli". Una volta, mentre si trovava negli Stati Uniti, ha esagerato con la cocaina e ha avuto dei terribili attacchi di panico. Così è stato portato d'urgenza in ospedale a Detroit. «Immagina di avere la psicosi e di dover andare in ospedale. Non capiscono una parola di ciò che stai dicendo a causa del tuo accento e tu pensi "Credo di essere sulla buona strada"», ha raccontato Noel.

Ciò che accadde quella volta lo spinse a chiudere con la cocaina. Gallagher ne uscì definitivamente nel 1998, durante un viaggio di un mese in Thailandia con Meg Matthews, che allora era sua moglie.

Pur essendo ormai pulito da tempo, però, in occasione del suo 50esimo compleanno Noel Gallagher ha fatto parlare di sé per aver organizzato una festa a tema "Narcos", la serie che racconta le vicende del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar.