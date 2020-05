Ritorno al Futuro, la reunion del cast originale in streaming! Guarda il video con Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Il cast di "Ritorno al Futuro", film iconico del 1985, ha fatto una bellissima sorpresa a tutti i fan: è apparso nel secondo episodio della nuova serie YouTube di Josh Gad, "Reunited Apart". Dopo i "Goonies", è stata la volta di Michael J. Fox (Marty McFly) e Christopher Lloyd (Doc Brown), insieme anche a Lea Thompson, Mary Steenburgen ed Elisabeth Shue. C'è stata anche un'apparizione a sorpresa di Claudia Wells, che interpretava la fidanzata di Marty McFly - Jennifer - nella prima pellicola. Ma non solo: anche il regista Robert Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale hanno preso parte alle reunion, così come Huey Lewis e il compositore della trilogia Alan Silvestri.

Possiamo definirlo un vero e proprio tuffo nel passato, che è piaciuto molto ai fan di tutto il mondo. Durante il live streaming, i presenti hanno raccontato qualche aneddoto della produzione e delle riprese, e hanno dato vita a uno show riproponendo alcune delle scene più famose. Il risultato è stato esilarante. Dopo tanti anni, il cast ha dato prova di essere ancora molto unito e intraprendente... chissà forse ci sarà un ritorno sul grande schermo!

Durante il live hanno parlato anche di questo, di un possibile sequel del film. È stata Lea Thompson a dare una bellissima idea per la trama: ritornare a gennaio 2020 per avvertire tutti dell'imminente pandemia e di proteggersi subito. La pellicola cult degli anni '80, per certi versi, è stata anche profetica (in senso giocoso). La frase di Doc "Perché le cose sono così pesanti in futuro?" è perfetta per la situazione attuale che stiamo vivendo.

La reunion di "Ritorno al Futuro" è stata un bene per la comunità intera: è stata, infatti, per raccogliere fondi da devolvere alla Project Hope, e aiutare così chi si trova in difficoltà in questo momento delicato.

Qui sotto il video della reunion.