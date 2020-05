Nirvana, la chitarra di Kurt Cobain dell'MTV Unplugged sarà battuta all'asta. Base iniziale stimata a 1 milione di dollari

La chitarra acustica utilizzata da Kurt Cobain durante la registrazione dell'MTV Unplugged in New York dei Nirvana nel 1993 verrà battuta all'asta il mese prossimo.

La Martin D-18E del 1959 avrà un'offerta iniziale stimata attorno ad 1 milione di dollari. Lo strumento farà parte della collezione "Music Icons" della casa d'aste Julien’s Auctions, che si svolgerà internamente alla struttura e online i prossimi 19 e 20 giugno.

In un comunicato Darren Julien, amministratore delegato della Julien's Auctions, ha definito così lo strumento: “Questa importantissima chitarra si è guadagnata il suo giusto posto nella storia del rock & roll come strumento suonato da uno dei più influenti musicisti e icone del rock di tutti i tempi in una delle più grandi e memorabili esibizioni dal vivo di sempre".

La chitarra verrà venduta con la sua custodia rigida originale in cui Cobain l'ha conservata, decorata con una stampa della copertina dell'album "Feel the Darkness" del 1990 dei Poison Idea. La custodia contiene anche un pacchetto di corde di chitarra semi-usate, plettri e una piccola borsa scamosciata.

Durante l'asta verranno battute anche la setlist originale della performance "MTV Unplugged", una Fender Stratocaster distrutta usata da Cobain durante il tour "In Utero" del 1994 e la maglietta che indossava nel video musicale "Heart-Shaped Box".