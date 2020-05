Johnny Depp e Marilyn Manson: la storia di una grande amicizia

Johnny Depp è certamente una delle personalità più eccentriche del mondo cinematografico. Così come Marilyn Manson lo è della musica. Non c'è da stupirsi del loro rapporto professionale e personale: i due sono grandi amici.

Come dimenticare Manson quando si spacciava per un alieno androgino con il seno finto sulla copertina dell’album Mechanical Animals (1998), che provocò non poche polemiche. Tuttavia, un seno che è diventato famoso e che Manson scambiò con Depp per la sua parrucca usata in Blow, film del 2001 di Ted Demme.

I due hanno eseguito insieme la cover di You're So Vain di Carly Simon. Depp è anche apparso in un paio di video musicali di Manson: Say10 e Kill4Me. L'amicizia tra Depp e Manson non finisce qui. L’attore ha regalato al musicista una sua casa, soltanto perché piaceva moltissimo a quest’ultimo (che ne aveva appena comprata una)! Molti amici si fanno regali di tanto in tanto, ma quelli che Depp e Manson si sono scambiati negli anni sono fuori dal comune.