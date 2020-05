Oggi è il Motörhead Day, "The 8th Of May". Guarda il nuovo video di "Ace Of Spades"

Il Motörhead Day, "The 8th Of May". Per celebrare i quarant'anni di "Ace Of Spades", la title track dell'album dei MOTÖRHEAD originariamente pubblicata nel 1980, un brano che ha cambiato il corso dell'hard rock per sempre, la band ha lanciato una serie di appuntamenti online dedicati a tutti i suoi fan.

Celebriamo questa pietra miliare della musica per il "Motörhead Day 2020", il giorno più rumoroso, "The 8th Of May" con una serie di appuntamenti online.

Ecco i migliori e tutti i dettagli su come partecipare: