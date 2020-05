Guns N’ Roses, Sweet Child O’ Mine diventerà un libro per bambini. Guarda le immagini

I Guns N’ Roses hanno annunciato che la loro hit Sweet Child O’ Mine diventerà un libro per bambini, scritto in collaborazione con James Patterson e illustrato dall’artista Jennifer Zivoin. La band ha pubblicato sui social un video teaser per lanciare il libro: secondo People, sarà la storia di due bambine, Maya e Natalia Rose, ovvero la figlia e la nipote di Fernando Lebeis, il manager dei Guns, che crescono girando il mondo in tour con la band.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020

“Noi siamo stati parte della famiglia dei Guns per più di 30 anni – ha spiegato il manager – essere riusciti a raccontare questa esperienza in un libro illustrato per bambini per noi è qualcosa di davvero speciale”. L’autore James Patterson si è detto felice di questo lavoro: “Da fan di vecchia data della band – ha spiegato – sono entusiasta di aver collaborato con loro per dare vita sulla pagina alla loro famosissima hit. Sono certo che i bambini adoreranno questa storia e che i genitori vorranno cantarla con loro”.

Il libro uscirà il 1 settembre ma può essere già preordinato su Amazon: “L’iconica band dei Guns N’ Roses dona un nuovo significato all’amatissimo testo di Sweet Child O’ Mine in questo vivido e sentito libro illustrato per bambini – si legge nella descrizione del volume – segui la storia di una bambina nella sua meravigliosa scoperta che la musica è ovunque intorno a noi, dal vento che soffia nel cielo azzurro, fino allo spaventoso fragore di un tuono quando piove. Questo libro celebra l’amore, la musica e il modo attraverso il quale ci fanno sentire uniti nel modo più bello che esista”.

Sweet Child O’ Mine è contenuta nel disco d’esordio della band di Axl Rose, Appetite For Destruction, album pubblicato nel 1987. Il frontman la compose per la sua futura moglie, Erin Everly: il testo romantico e poetico, unito però a un ritmo incalzante e dunque non lento, rendono questo pezzo una rock ballad non convenzionale e davvero bella. Sarà per questo che, ancora oggi, è una delle canzoni più amate dei Guns: lo scorso ottobre su YouTube il video di questo pezzo ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni ed è la prima clip degli anni ’80 a raggiungere questo risultato.