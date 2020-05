Machine Gun Kelly: "col mio nuovo album voglio ispirare i giovani a riprendere in mano la chitarra"

A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo singolo Bloody Valentine, Machine Gun Kelly durante una recente intervista rilasciata a Beats1 ha parlato del suo prossimo album "Tickets To My Downfall", una vera svolta stilistica verso il pop-punk per il giovane cantautore e attore americano.

Con la pubblicazione di questo disco Colson Baker (il suo vero nome) spera che le nuove generazioni possano prenderlo d'esempio per ricominciare a suonare la chitarra: "Spero che questo progetto, rivolto ad un pubblico forse più ampio e diverso rispetto a quello che già ascolta musica prodotta e registrata con strumenti analogici, possa ispirare alcuni ragazzini ad andare a comprare una chitarra! È davvero raro al giorno d'oggi che un quindicenne sia stato a un concerto in cui qualcuno suona uno strumento vero. È strano lo so. Ma ai miei concerti sono stato avvicinato da un sacco di gente che mi diceva: "Amico, questa è la prima volta che vedo qualcuno suonare una chitarra dal vivo, è pazzesco, voglio farlo!".

Riguardo al nuovo album Machine Gun Kelly ha raccontato il rapporto professionale e umano che lo lega a Travis Barker, il grande batterista dei Blink-182: "Tutto è iniziato con una sessione in studio. Siamo grandi amici da circa dieci anni. Quindi è stato come "Ehi, facciamo solo una giornata di lavoro a caso". Ma è stato così potente che Travis ha esclamato "Fanc***, sto bloccando due mesi della mia vita, facciamo questo album!". È pieno di nostalgia, energia e classicità. Se non fosse stato così non avremmo fermato tutto ciò che stavamo facendo per realizzarlo"