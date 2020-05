Coronavirus, Axl Rose si schiera contro chi protesta per la chiusura delle spiagge in California

Il Governatore della California, Gavin Newsom, nei giorni scorsi ha ordinato la chiusura delle spiagge della zona di Orange County con l’intento di cercare di arginare la diffusione del Coronavirus. Secondo il Governatore, infatti, è troppo presto per tornare alla vita normale ed è dunque meglio prolungare la quarantena al fine di evitare una nuova ondata di contagi.

I cittadini californiani, però, non sono d’accordo con questo provvedimento: le città di Huntington Beach e di Dana Point hanno presentato due ricorsi contro l’ordinanza, mentre lo Sceriffo di Orange County ha fatto sapere che non intende imporre l’ordine di non andare in spiaggia. In seguito, centinaia di cittadini sono scesi per le strade di Huntington Beach per protestare contro la decisione di Newsom: molti di loro, tra l’altro senza indossare le mascherine, hanno esposto dei cartelli con su scritte frasi come “Il lockdown ci sta uccidendo, riaprite il nostro Stato”, oppure “Tutti i lavori sono essenziali, la mia libertà è essenziale”.

In questa situazione, il frontman dei Guns N’ Roses, Axl Rose, ha espresso il suo disaccordo nei confronti delle persone che stanno protestando: “Se lo Sceriffo può scegliere di non imporre la chiusura delle spiagge – ha twittato – allora gli ospedali possono ‘scegliere’ di non prestare assistenza a qualsiasi bagnante che presenti sintomi riconducibili al Covid-19? Sto solo chiedendo…”.

Q: If the Sheriffs can choose not to enforce the beach closures can the hospitals “choose” not to admit any possible Covid-19 suspected beach goers? Just askin’... — Axl Rose (@axlrose) May 2, 2020

La situazione in California è molto delicata in questo momento: solo nella giornata di giovedì nella zona di Orange County sono stati registrati 145 nuovi casi di Coronavirus, che si vanno ad aggiungere ai 2.393 casi totali con, al momento, 45 decessi. Nei giorni scorsi le spiagge della zona sono state invase da folle di bagnanti che non rispettavano, peraltro, il distanziamento sociale: ecco perché Newsom ha deciso di chiudere le spiagge a scopo preventivo, nel tentativo di impedire che la situazione precipiti a causa del comportamento irresponsabile dei bagnanti.