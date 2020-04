Il nuovo album di Marilyn Manson è finito ed è un "capolavoro". Parola del collaboratore Shooter Jennings

Marilyn Manson ha terminato i lavori del suo nuovo attesissimo album in studio. Lo stato del progetto è stato rivelato dal collaboratore del Reverendo Shooter Jennings, che ha pubblicato su Instagram una fotografia per comunicare che il seguito di "Heaven Upside Down" del 2017 è finito, definendolo un "capolavoro".

Visualizza questo post su Instagram by @marilynmanson ! Just waiting for this finished masterpiece to be released. Un post condiviso da Shooter Jennings (@shooterjennings) in data: 28 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT

"Foto di Marilyn Manson. Aspetto solo che questo capolavoro appena terminato venga pubblicato"

Manson ha risposto al post di Shooter, scrivendo nei commenti:

"Adoro il mio Shooter, Misty e Pancake. L'album capolavoro è finito. E Matt Mahurin. M*** sta succedendo davvero."

Manson e Jennings avevano già lavorato insieme nel 2016 per registrare una cover di "Cat People (Putting Out Fire)" per l'LP "Countach (For Giorgio)" di Jennings, una raccolta di cover con brani scritti dal pioniere della musica elettronica Giorgio Moroder.