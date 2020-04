Oasis, questa notte uscirà un inedito! L'annuncio ufficiale di Noel Gallagher

Gli Oasis a sorpresa hanno annunciato l'uscita di un nuovo inedito trovato da Noel Gallagher in alcune demo di qualche anno fa.

È lo stesso chitarrista ad annunciare l'arrivo di questo brano attraverso il suo profilo twitter:

"Ciao ragazze e ragazzi,

Come tutti mi ritrovo ad avere tantissimo tempo da ammazzare in casa e finalmente mi sono messo a dare un'occhiata alle centinaia di dischi senza etichetta che ho sparsi per i vari scatoloni.

La fortuna ha voluto che trovassi un cd con delle demo che pensavo di aver perso per sempre.

Per quel che so, "là fuori" esiste una sola altra versione di questa canzone ed è tratta da un souncheck a Hong Kong di 15 anni fa. Non so se la versione del soundcheck sia precedente o successiva alla demo perché sul CD non è indicata alcuna data. [...]

Sarà caricata su internet da mezzanotte. La canzone si chiama "Don't Stop..."

Liam Gallagher qualche ora prima parlava su Twitter di un'asteroide in arrivo da "là fuori". Che si riferisse proprio a questa nuova uscita?