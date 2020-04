Frances Bean Cobain e l’enorme eredità economica di Kurt Cobain: “Finalmente ho imparato a gestire quei soldi”

Quando Kurt Cobain è morto, sua figlia Frances Bean aveva solo un anno e mezzo. Di suo padre la giovane oggi non ha ricordi, ma solo il patrimonio che ha ricevuto in eredità e che ora sta imparando a gestire. In una recente intervista per il podcast RuPaul: What's the Tee?, Frances ha raccontato del suo complicato rapporto con il denaro, spiegando di non aver mai ricevuto dei veri consigli su come utilizzarlo al meglio: “Il mio rapporto con i soldi è diverso perché non sono stata io a guadagnarli – ha detto – è come un enorme prestito del quale non riuscirò mai a liberarmi. È come spendere i soldi di qualcuno che non ho mai incontrato, soldi che non ho guadagnato io con le mie forze”.

Tuttavia, recentemente Frances Bean ha fatto dei progressi: “Devo dire che negli ultimi due anni mi sono presa davvero la responsabilità per ogni singola cosa – ha raccontato – ho iniziato a comunicare con le persone incaricate di gestire i miei soldi e a organizzare meeting dettagliati sull’argomento, imparando che non bisogna vivere nel lusso per vivere bene. Intendo dire, ad esempio, che non serve UberX ogni volta che si esce per cinque minuti. Per stare via solo pochi minuti va bene anche Uber economy”.

In questa intervista Frances Bean ha parlato anche di sua madre Courtney Love e del suo rapporto con lei: “Quando sta bene è una delle persone più piacevoli, belle, intelligenti e gentili che io abbia mai incontrato – ha detto – il problema con le persone come lei è che non riescono a stare in pace con loro stesse. Lei è così empatica e intelligente che quando deve fare i conti con sé stessa non sa come gestire la cosa. Quando lei diventa auto-distruttiva è solo perché non sa cosa fare con tutte quelle informazioni che riceve e quei sentimenti che prova. Io non voglio controllarla – ha concluso – non voglio che lei faccia una cosa piuttosto che un’altra. Allo stesso modo non voglio che le mie opinioni la distolgano dalle sue decisioni. Voglio che il nostro rapporto sia basato sulla comunicazione”.