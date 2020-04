Coronavirus, Jon Bon Jovi in concerto da casa in beneficenza per i fan in quarantena: “Supereremo tutto questo insieme”

L’evento benefico online Jersey 4 Jersey ha visto la partecipazione di tantissimi grandi artisti: lo scopo di questa maratona era quello di raccogliere soldi per il New Jersey Pandemicn Relief Fund, un fondo destinato ad aiutare lo staff medico degli ospedali del Paese statunitense e per sostenere varie iniziative dedicate ai più bisognosi.

All’evento, aperto da Bruce Springsteen insieme a sua moglie Patti Scialfa, ha preso parte anche Jon Bon Jovi, altro grande artista legato a questa terra che lo ha visto nascere. “Questa sera siamo qui per tenervi compagnia – ha detto – perché tutti noi stiamo cercando un abbraccio virtuale. Vogliamo ringraziare tutti i dottori, gli infermieri e tutti coloro che sono impegnati in prima linea per superare tutto questo. Ce la faremo”.

Il leader dei Bon Jovi ha quindi eseguito Do What You Can, il brano che ha composto su Instagram insieme ai fan: a loro l’artista ha chiesto di raccontare, attraverso dei messaggi, ciò che stanno vivendo, dalla laurea rimandata fino alla perdita del lavoro, e ciò che stanno provando durante la pandemia. Con le loro parole Jon ha composto questo brano davvero molto emozionante che vuole lanciare un messaggio importante attraverso l’invito a “fare ciò che si può, quando non si può fare ciò che si fa normalmente”. “Supereremo tutto questo insieme – canta Jon – e alla fine ci rivedremo tutti”.

Il messaggio di speranza di Jon Bon Jovi è rivolto al mondo intero ma, in questa occasione, in particolare al suo Paese natale: “Situato tra due metropoli come quella di Manhattan e Philadelphia c’è il New jersey – ha detto – qualcuno potrebbe dire che rappresenta uno stato d’animo. Qualcun altro, invece, potrebbe dire che è un luogo mitologico. Beh, io dico che per me è casa. È il posto in cui sono nato e cresciuto”. In questo periodo Jon Bon Jovi si sta impegnando su più fronti per aiutare chi ne ha più bisogno, dall’attività dei suoi ristoranti che aiutano i senzatetto, fino all’iniziativa di cancellare il tour della sua band per garantire ai fan il rimborso dei biglietti acquistati e consentire loro di poterli utilizzare per cose ben più necessarie adesso, come la spesa o le bollette.

Oltre a "Do What You Can" il rocker del New Jersey ha interpretato anche la leggendaria "Livin' On A Prayer".